30 ноября Ирак выполнит последний рейс для вывоза своих граждан из Беларуси

27 ноября из аэропорта Минска в Ирак вылетел пятый гуманитарный рейс с мигрантами Фото: الخطوط الجوية العراقية Iraqi Airways / Facebook

По его словам, уже "более 1,8 тыс. граждан Ирака, застрявших на польско-белорусской границе, были эвакуированы".

Джаханкер отметил, что "во вторник состоится последний рейс для эвакуации застрявших на границе [иракцев], которые хотят добровольно вернуться" в страну.

Вывоз иракских мигрантов из Беларуси осуществляется за счет правительства, уточнил представитель министерства.

Джаханкер добавил, что общее количество иракцев, желающих вернуться, составляет более 3 тыс. человек, большинство из них – курды.