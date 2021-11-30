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30 ноября Ирак выполнит последний рейс для вывоза своих граждан из Беларуси

27 ноября из аэропорта Минска в Ирак вылетел пятый гуманитарный рейс с мигрантами
27 ноября из аэропорта Минска в Ирак вылетел пятый гуманитарный рейс с мигрантами
Фото: الخطوط الجوية العراقية Iraqi Airways / Facebook

Авиакомпания Iraqi Airways 30 ноября выполнит последний рейс из Минска для вывоза иракских мигрантов, попытавшихся нелегально попасть в страны Евросоюза из Беларуси. Об этом 29 ноября сообщил представитель министерства по делам миграции и перемещенных лиц Ирака Али Аббас Джаханкер, пишет портал SHAFAQ News.

По его словам, уже "более 1,8 тыс. граждан Ирака, застрявших на польско-белорусской границе, были эвакуированы".

Джаханкер отметил, что "во вторник состоится последний рейс для эвакуации застрявших на границе [иракцев], которые хотят добровольно вернуться" в страну.

Вывоз иракских мигрантов из Беларуси осуществляется за счет правительства, уточнил представитель министерства.

Джаханкер добавил, что общее количество иракцев, желающих вернуться, составляет более 3 тыс. человек, большинство из них – курды.

Контекст:

В этом году в странах Евросоюза, граничащих с Беларусью, обострилась проблема нелегальной миграции из стран Ближнего Востока. В ЕС поначалу заявляли, что Беларусь намеренно ослабила контроль над границей со своей стороны, позднее Александра Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, обвинили не просто в ослаблении контроля, но в организации потоков нелегальной миграции.

В Евросоюзе сообщали, что мигрантов в Беларусь привлекают через белорусские диппредставительства. По информации украинской разведки, на территории третьих стран созданы "вербовочные центры", где людям предлагают за плату доставить их в Евросоюз и под видом туристов отвозят в Минск. По данным издания Welt am Sonntag, Беларусь удвоила число авиарейсов из стран Ближнего Востока, их чаще всего используют нелегалы для дальнейшей миграции в страны ЕС.

В Литве утверждают, что часть мигрантов прибывает в Беларусь из России. По информации польских правоохранителей, среди мигрантов, которые пытаются незаконно пересечь границу, – граждане Сирии, Ирака, Ливана и других стран.

Находящиеся на территории Беларуси мигранты предпринимали ряд попыток перейти границу с Польшей.

Из-за кризиса запреты на доставку мигрантов в Беларусь ввели в ИракеСирииТурцииУзбекистане.

21 ноября на совместной пресс-конференции в Риге с главой правительства Латвии Кришьянисом Кариньшем премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий говорил, что находящиеся в Беларуси мигранты начали возвращаться на родину, но более 11 тыс. по-прежнему остаются в стране.

23 ноября глава правительства Польши заявил об уменьшении наплыва мигрантов в Беларусь в результате скоординированного дипломатического наступления Варшавы.

25 ноября Лукашенко предложил, чтобы эвакуацию нелегальных мигрантов из страны оплачивал Европейский союз.

27 ноября из аэропорта Минска в Ирак вылетел пятый гуманитарный рейс, вывезший 418 нелегальных мигрантов. Всего в Ирак вывезли 1876 мигрантов.

Теги: Ирак, Беларусь, Польша, граница, Минск, эвакуация, кризис, авиарейсы, Курдистан, мигранты, нелегалы, рейс, Беларусь и миграционный кризис
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