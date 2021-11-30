"Бросали камни, металлические трубы, петарды". Погранслужба Польши заявила, что мигранты снова пытались штурмовать границу

Так, 29 ноября "группы агрессивных иностранцев форсировали границу на участках пограничных застав в Мельнике и Шудзялове".

Minionej doby tj.29.11 granic * próbowa * y przekroczy * 134 osoby.Wydano 33 postanowienia o opuszczeniu terytorium RP.#FunkcjonariuszeSG zatrzymali 2 ob.Ukrainy za pomocnictwo.

Grupy agresywnych cudzoziemców forsowa * y granic * na odcinkach placówek SG w Mielniku i w Szudzia * owie. pic.twitter.com/70NoSYrrlr — Stra * Graniczna (@Straz_Graniczna) November 30, 2021

Около 2.30 30 ноября группа иностранцев на участке, охраняемом пограничным постом в Шудзялове, попыталась силой прорвать границу между Беларусью и Польшей. "Они бросали в пограничников и солдат камни, металлические трубы и петарды", – говорится в сообщении.

Попытка прорыва была пресечена пограничниками.

Dzi * ok. godz. 2.30 na odcinku ochranianym przez Placówk * SG w Szudzia * owie grupa agresywnych cudzoziemców próbowa * a si * owo przekroczy * granic * z * do * .

W stron * #funkcjonariuszeSG i # * o * nierzeWP rzucane by * y kamienie, metalowe rurki oraz petardy.



Próbie zapobie * ono.#zgranicy pic.twitter.com/XsG6ysvGjM — Stra * Graniczna (@Straz_Graniczna) November 30, 2021

Сообщается, что за 29 ноября пытались пересечь границу 134 человека. В отношении ранее попавших на территорию страны мигрантов было принято 33 решения о депортации из Польши. Кроме того, пограничники задержали двух граждан Украины за пособничество нелегалам.

С начала ноября польские военные и пограничники задержали 352 мигранта, в основном граждан Ирака, Сирии, Турции, Афганистана и Индии.