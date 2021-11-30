ГОРДОН
 
 
МИР

"Бросали камни, металлические трубы, петарды". Погранслужба Польши заявила, что мигранты снова пытались штурмовать границу

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Польские пограничники не пропустили мигрантов через границу
Польские пограничники не пропустили мигрантов через границу
Фото: Straż Graniczna / Twitter

Пограничная служба Польши сообщила, что 29-го и ночью 30 ноября агрессивные группы мигрантов пытались штурмовать белорусско-польскую границу. Об этом говорится в сообщениях ведомства в Twitter.

Так, 29 ноября "группы агрессивных иностранцев форсировали границу на участках пограничных застав в Мельнике и Шудзялове".

Около 2.30 30 ноября группа иностранцев на участке, охраняемом пограничным постом в Шудзялове, попыталась силой прорвать границу между Беларусью и Польшей. "Они бросали в пограничников и солдат камни, металлические трубы и петарды", – говорится в сообщении.

Попытка прорыва была пресечена пограничниками.

Сообщается, что за 29 ноября пытались пересечь границу 134 человека. В отношении ранее попавших на территорию страны мигрантов было принято 33 решения о депортации из Польши. Кроме того, пограничники задержали двух граждан Украины за пособничество нелегалам.

С начала ноября польские военные и пограничники задержали 352 мигранта, в основном граждан Ирака, Сирии, Турции, Афганистана и Индии.

Контекст:

В 2021 году в странах Евросоюза, граничащих с Беларусью, обострилась проблема нелегальной миграции из стран Ближнего Востока. В ЕС поначалу заявляли, что Беларусь намеренно ослабила контроль над границей со своей стороны, позднее находящегося при власти в Беларуси Александра Лукашенко обвинили не просто в ослаблении контроля, но в организации потоков нелегальной миграции.

По информации польских правоохранителей, среди мигрантов, которые пытаются незаконно пересечь границу, – граждане Сирии, Ирака, Ливана и других стран.

Находящиеся на территории Беларуси мигранты предпринимали ряд попыток перейти границу с Польшей, произошли столкновения с пострадавшими со стороны польских силовиков.

Из-за миграционного кризиса 15-го и 17 ноября телефонные переговоры с Лукашенко провела канцлер Германии Ангела Меркель. Они договорились, что проблема нелегальных мигрантов "в целом выносится на уровень ЕС и Беларуси", однако Германия отклонила предложение Лукашенко принять 2 тыс. мигрантов из Беларуси.

21 ноября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что находящиеся в Беларуси мигранты начали возвращаться на родину, но более 11 тыс. по-прежнему остаются в стране.

23 ноября глава правительства Польши заявил об уменьшении наплыва мигрантов в Беларусь в результате скоординированного дипломатического наступления Варшавы.

25 ноября Лукашенко предложил, чтобы эвакуацию нелегальных мигрантов из страны оплачивал Европейский союз. В тот же день он заявил, что США хотят развязать войну руками поляков, балтийцев и украинцев.

Теги: Беларусь, Польша, миграция, граница, штурм, пограничники, мигранты, нелегалы, границы, Беларусь и миграционный кризис
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Взрывной эксперимент". Кемеровский снял в Киеве клип с проректором университета культуры в главной роли
"Взрывной эксперимент". Кемеровский снял в Киеве клип с проректором университета культуры в главной роли
"А говорили, иконы только в церкви". "Писечка в хорошем смысле". Полякова снялась в прозрачной блузке без одежды
"А говорили, иконы только в церкви". "Писечка в хорошем смысле". Полякова снялась в прозрачной блузке без одежды
"Пошлятина", "Жаль девушку". 49-летний Виторган перед камерой схватил свою 30-летнюю возлюбленную за грудь
"Пошлятина", "Жаль девушку". 49-летний Виторган перед камерой схватил свою 30-летнюю возлюбленную за грудь
  "Это просто улет, вылет в космос". Мишина рассказала о тантрическом сексе
  "Это просто улет, вылет в космос". Мишина рассказала о тантрическом сексе
  "Весь город об этом говорит". Ежов прокомментировал слухи о романе с Поляковой
  "Весь город об этом говорит". Ежов прокомментировал слухи о романе с Поляковой
Остапчук о вечеринке в День памяти жертв голодоморов: Я не могу изменить свой поступок, но я могу извиниться
Остапчук о вечеринке в День памяти жертв голодоморов: Я не могу изменить свой поступок, но я могу извиниться
  "Все, что я хочу, – это ты". Почта Норвегии в рекламном ролике показала страстный поцелуй Санта-Клауса с его возлюбленным. Видео
  "Все, что я хочу, – это ты". Почта Норвегии в рекламном ролике показала страстный поцелуй Санта-Клауса с его возлюбленным. Видео
Пэлтроу выложила в сеть домашнее видео, в котором снялась в трусах и короткой футболке
Пэлтроу выложила в сеть домашнее видео, в котором снялась в трусах и короткой футболке
"Это не твой вульгарный шпагат", "Просмотрел раз 15 и еще хочу" Волочкова показала, как танцевала 22 года назад
"Это не твой вульгарный шпагат", "Просмотрел раз 15 и еще хочу" Волочкова показала, как танцевала 22 года назад
Украинская актриса Сахно получила роль в американском фильме "Звездные войны: Асока"
Украинская актриса Сахно получила роль в американском фильме "Звездные войны: Асока"
"Энергия не должна пропасть даром". Участница "ВИА Гры" Тарасова снялась в боди, разведя ноги перед камерой
"Энергия не должна пропасть даром". Участница "ВИА Гры" Тарасова снялась в боди, разведя ноги перед камерой
"Кулинарный экстаз". Булочки с корицей, которые сможет приготовить каждый
"Кулинарный экстаз". Булочки с корицей, которые сможет приготовить каждый
Пустовит о вечеринке в День памяти жертв голодоморов: Было дебилильное Stories ведущего, которое спровоцировало всеукраинский скандал
Пустовит о вечеринке в День памяти жертв голодоморов: Было дебилильное Stories ведущего, которое спровоцировало всеукраинский скандал
"Какая сексуальная кисуля". Голая Tayanna покрыла тело сеткой с имитацией чешуи
"Какая сексуальная кисуля". Голая Tayanna покрыла тело сеткой с имитацией чешуи
"Розовая фея". Ребрик оголила плечи и декольте
"Розовая фея". Ребрик оголила плечи и декольте
  "Нужна была стервозная барышня". Бывший star-продюсер "Танцев со звездами" рассказала, как Кухар заняла кресло судьи на проекте
  "Нужна была стервозная барышня". Бывший star-продюсер "Танцев со звездами" рассказала, как Кухар заняла кресло судьи на проекте
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Это перебор". Мишина выставила промежность в мокром купальнике (352494)
2
"Вот что бывает, когда становишься звездой через постель", "Меладзе протащил – пусть сам и слушает". В сети обсуждают выступление Брежневой (134991)
3
"Это для анала?", "Самая сексуальная женщина на земле". Рианна снялась без трусов в пижаме с огромным вырезом на ягодицах (129040)
4
"Жаль, что нет места в семье", "Такой хрупкий и кроткий". Тоня Матвиенко показала объятия своего отца с младшей внучкой (111344)
5
"А я иду такая вся в Dolce&Gabbana", "Фото жесткие". В сети крупным планом показали лицо и дизайнерский наряд Тимошенко (71040)
6
Исполнителя хита "Гуси" сняли на камеру в столичном метро, когда он пел в вагоне с коробкой для сбора денег (66344)
7
"Самая красивая женщина Украины". Каменских станцевала с оголенной грудью (61684)
8
"Люди пришли смотреть на гениталии", "Балаган и похабщина". Волочкова показала воздушно-акробатический номер (47500)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS