"Бросали камни, металлические трубы, петарды". Погранслужба Польши заявила, что мигранты снова пытались штурмовать границу

Так, 29 ноября "группы агрессивных иностранцев форсировали границу на участках пограничных застав в Мельнике и Шудзялове".
Minionej doby tj.29.11 granic * próbowa * y przekroczy * 134 osoby.Wydano 33 postanowienia o opuszczeniu terytorium RP.#FunkcjonariuszeSG zatrzymali 2 ob.Ukrainy za pomocnictwo.— Stra * Graniczna (@Straz_Graniczna) November 30, 2021
Grupy agresywnych cudzoziemców forsowa * y granic * na odcinkach placówek SG w Mielniku i w Szudzia * owie. pic.twitter.com/70NoSYrrlr
Около 2.30 30 ноября группа иностранцев на участке, охраняемом пограничным постом в Шудзялове, попыталась силой прорвать границу между Беларусью и Польшей. "Они бросали в пограничников и солдат камни, металлические трубы и петарды", – говорится в сообщении.
Попытка прорыва была пресечена пограничниками.
Dzi * ok. godz. 2.30 na odcinku ochranianym przez Placówk * SG w Szudzia * owie grupa agresywnych cudzoziemców próbowa * a si * owo przekroczy * granic * z * do * .— Stra * Graniczna (@Straz_Graniczna) November 30, 2021
W stron * #funkcjonariuszeSG i # * o * nierzeWP rzucane by * y kamienie, metalowe rurki oraz petardy.
Próbie zapobie * ono.#zgranicy pic.twitter.com/XsG6ysvGjM
Сообщается, что за 29 ноября пытались пересечь границу 134 человека. В отношении ранее попавших на территорию страны мигрантов было принято 33 решения о депортации из Польши. Кроме того, пограничники задержали двух граждан Украины за пособничество нелегалам.
С начала ноября польские военные и пограничники задержали 352 мигранта, в основном граждан Ирака, Сирии, Турции, Афганистана и Индии.
Briefing prasowy dot. sytuacji na granicy * - * .#nagranicy | Rzecznik Prasowy Komendanta G * ównego SG por. SG A. Michalska: Od pocz * tku listopada zatrzymali * my 352 migrantów, g * ównie obywateli Iraku, Syrii, Turcji, Afganistanu i Indii. pic.twitter.com/s4iz4lWoMF— Stra * Graniczna (@Straz_Graniczna) November 30, 2021
В 2021 году в странах Евросоюза, граничащих с Беларусью, обострилась проблема нелегальной миграции из стран Ближнего Востока. В ЕС поначалу заявляли, что Беларусь намеренно ослабила контроль над границей со своей стороны, позднее находящегося при власти в Беларуси Александра Лукашенко обвинили не просто в ослаблении контроля, но в организации потоков нелегальной миграции.
По информации польских правоохранителей, среди мигрантов, которые пытаются незаконно пересечь границу, – граждане Сирии, Ирака, Ливана и других стран.
Находящиеся на территории Беларуси мигранты предпринимали ряд попыток перейти границу с Польшей, произошли столкновения с пострадавшими со стороны польских силовиков.
Из-за миграционного кризиса 15-го и 17 ноября телефонные переговоры с Лукашенко провела канцлер Германии Ангела Меркель. Они договорились, что проблема нелегальных мигрантов "в целом выносится на уровень ЕС и Беларуси", однако Германия отклонила предложение Лукашенко принять 2 тыс. мигрантов из Беларуси.
21 ноября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что находящиеся в Беларуси мигранты начали возвращаться на родину, но более 11 тыс. по-прежнему остаются в стране.
23 ноября глава правительства Польши заявил об уменьшении наплыва мигрантов в Беларусь в результате скоординированного дипломатического наступления Варшавы.
25 ноября Лукашенко предложил, чтобы эвакуацию нелегальных мигрантов из страны оплачивал Европейский союз. В тот же день он заявил, что США хотят развязать войну руками поляков, балтийцев и украинцев.