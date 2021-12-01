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"Белавиа" и "Беларусьнефть", пограничники и судьи. СМИ узнали, кто попал в пятый пакет санкций ЕС против Беларуси

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В пятый пакет санкций ЕС против Беларуси вошел авиаперевозчик "Белавиа"
В пятый пакет санкций ЕС против Беларуси вошел авиаперевозчик "Белавиа"
Фото: EPA

Крупнейший авиаперевозчик "Белавиа" и авиакомпания Cham Wings Airlines из Сирии вошли в пятый пакет санкций ЕС против Беларуси из-за миграционного кризиса. Об этом 1 декабря написало Bloomberg, со ссылкой на источники.

По словам одного из собеседников агентства, в списке также фигурируют производитель азотных удобрений "Гродно Азот", производитель нефти "Беларусьнефть", а также белорусские пограничники и судьи.

Редактор Radio Free Europe / Radio Liberty Рикард Йозвяк сообщил в среду, что послы Европейского союза утвердили пятый пакет санкций против Беларуси, которые вступят в силу 2 декабря.

Всего под действие ограничений попадут 17 человек и 11 организаций. Информация о новых санкциях будет опубликована в Официальном журнале ЕС 2 декабря. В тот же день санкции вступят в силу.

По словам Йозвяка, ЕС уже начал работу над шестым пакетом санкций, который может быть готов в январе – феврале 2022 года, но пока рано говорить о его содержании.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель говорил 13 ноября, что в связи с миграционным кризисом на границе с Евросоюзом под пятый пакет санкций ЕС попадут авиакомпании и турагентства Беларуси.

Контекст:

В этом году в странах Евросоюза, граничащих с Беларусью, обострилась проблема нелегальной миграции из стран Ближнего Востока. В ЕС поначалу заявляли, что Беларусь намеренно ослабила контроль над границей со своей стороны, позднее Александра Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, обвинили не просто в ослаблении контроля, но в организации потоков нелегальной миграции.

В Евросоюзе сообщали, что мигрантов в Беларусь привлекают через белорусские диппредставительства. По информации украинской разведки, на территории третьих стран созданы "вербовочные центры", где людям предлагают за плату доставить их в Евросоюз и под видом туристов отвозят в Минск. По данным издания Welt am Sonntag, Беларусь удвоила число авиарейсов из стран Ближнего Востока, их чаще всего используют нелегалы для дальнейшей миграции в страны ЕС.

В Литве утверждают, что часть мигрантов прибывает в Беларусь из России. По информации польских правоохранителей, среди мигрантов, которые пытаются незаконно пересечь границу, – граждане Сирии, Ирака, Ливана и других стран.

Находящиеся на территории Беларуси мигранты предпринимали ряд попыток перейти границу с Польшей.

Из-за кризиса запреты на доставку мигрантов в Беларусь ввели в ИракеСирииТурцииУзбекистане.

21 ноября на совместной пресс-конференции в Риге с главой правительства Латвии Кришьянисом Кариньшем премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий говорил, что находящиеся в Беларуси мигранты начали возвращаться на родину.

23 ноября глава правительства Польши заявил об уменьшении наплыва мигрантов в Беларусь в результате скоординированного дипломатического наступления Варшавы.

25 ноября Лукашенко предложил, чтобы эвакуацию нелегальных мигрантов из страны оплачивал Европейский союз.

27 ноября Лукашенко заверил мигрантов, что власти Беларуси не будут их задерживать, если они "захотят идти в западном направлении". "Это ваша воля. Пройдете – идите", – отмечал он.

Границу ЕС из Беларуси хотят пересечь около 10 тыс. мигрантов, сообщили 30 ноября в погранслужбе Польши.

Теги: СМИ, Беларусь, санкции, граница, пограничники, кризис, Европейский союз, судьи, мигранты, ограничения, Евросоюз, авиакомпания, нелегалы, Белавиа, ЕС, Беларусь и миграционный кризис
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