"Белавиа" и "Беларусьнефть", пограничники и судьи. СМИ узнали, кто попал в пятый пакет санкций ЕС против Беларуси

В пятый пакет санкций ЕС против Беларуси вошел авиаперевозчик "Белавиа" Фото: EPA

По словам одного из собеседников агентства, в списке также фигурируют производитель азотных удобрений "Гродно Азот", производитель нефти "Беларусьнефть", а также белорусские пограничники и судьи.

Редактор Radio Free Europe / Radio Liberty Рикард Йозвяк сообщил в среду, что послы Европейского союза утвердили пятый пакет санкций против Беларуси, которые вступят в силу 2 декабря.

Всего под действие ограничений попадут 17 человек и 11 организаций. Информация о новых санкциях будет опубликована в Официальном журнале ЕС 2 декабря. В тот же день санкции вступят в силу.

По словам Йозвяка, ЕС уже начал работу над шестым пакетом санкций, который может быть готов в январе – феврале 2022 года, но пока рано говорить о его содержании.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель говорил 13 ноября, что в связи с миграционным кризисом на границе с Евросоюзом под пятый пакет санкций ЕС попадут авиакомпании и турагентства Беларуси.