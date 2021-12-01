Послы Евросоюза утвердили пятый пакет санкций против Беларуси – журналист

"Послы ЕС только что дали «зеленый свет» пятому пакету санкций Евросоюза в отношении Беларуси", – сообщил Йозвяк.
Он отметил, что под действие ограничений попадут 17 человек и 11 организаций. Информация о новых санкциях будет опубликована в официальном журнале ЕС 2 декабря. В тот же день санкции вступят в силу.
ЕС уже начал работу над шестым пакетом санкций, но пока рано говорить о его содержании, сообщил Йозвяк. По его словам, новый пакет ограничений может быть готов в январе – феврале 2022 года.
EU ambassadors have just given green light to the EU's 5th sanctions package on #Belarus. 17 people and 11 entities. to be published in the EU official journal tomorrow. Work on a sixth package has started but premature to talk numbers now. might be ready Jan/Feb.— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) December 1, 2021
В 2021 году в странах Евросоюза, граничащих с Беларусью, обострилась проблема нелегальной миграции из стран Ближнего Востока. В ЕС поначалу заявляли, что Беларусь намеренно ослабила контроль над границей со своей стороны, позднее находящегося при власти в Беларуси Александра Лукашенко обвинили не просто в ослаблении контроля, но в организации потоков нелегальной миграции.
По информации польских правоохранителей, среди мигрантов, которые пытаются незаконно пересечь границу, – граждане Сирии, Ирака, Ливана и других стран.
Находящиеся на территории Беларуси мигранты предпринимали ряд попыток перейти границу с Польшей, произошли столкновения с пострадавшими со стороны польских силовиков.
Из-за миграционного кризиса 15-го и 17 ноября телефонные переговоры с Лукашенко провела канцлер Германии Ангела Меркель. Они договорились, что проблема нелегальных мигрантов "в целом выносится на уровень ЕС и Беларуси", однако Германия отклонила предложение Лукашенко принять 2 тыс. мигрантов из Беларуси.
21 ноября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что находящиеся в Беларуси мигранты начали возвращаться на родину, но более 11 тыс. по-прежнему остаются в стране.
23 ноября глава правительства Польши заявил об уменьшении наплыва мигрантов в Беларусь в результате скоординированного дипломатического наступления Варшавы.
25 ноября Лукашенко предложил, чтобы эвакуацию нелегальных мигрантов из страны оплачивал Европейский союз.
В связи с миграционным кризисом на границе с Беларусью под пятый пакет санкций ЕС попадут авиакомпании и турагентства Беларуси. Об этом 13 ноября рассказал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.