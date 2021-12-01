Послы Евросоюза утвердили пятый пакет санкций против Беларуси – журналист

"Послы ЕС только что дали «зеленый свет» пятому пакету санкций Евросоюза в отношении Беларуси", – сообщил Йозвяк.

Он отметил, что под действие ограничений попадут 17 человек и 11 организаций. Информация о новых санкциях будет опубликована в официальном журнале ЕС 2 декабря. В тот же день санкции вступят в силу.

ЕС уже начал работу над шестым пакетом санкций, но пока рано говорить о его содержании, сообщил Йозвяк. По его словам, новый пакет ограничений может быть готов в январе – феврале 2022 года.