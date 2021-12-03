Байден заявил, что готовит меры для сдерживания Путина от агрессии против Украины

Байден заявил, что готовит "наиболее всеобъемлющий и содержательный набор инициатив", чтобы значительно усложнить Путину агрессию против Украины Фото: ЕРА

Байден отметил, что готовит "наиболее всеобъемлющий и содержательный набор инициатив, чтобы значительно усложнить Путину дальнейшие шаги и действия, к которым, как опасаются люди, он может прибегнуть", написала украинская служба "Голоса Америки".

Президент США подчеркнул, что находится в постоянном контакте с союзниками в Европе и Украине.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 2 декабря в Стокгольме провел встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, в ходе которой упомянул перемещения войск РФ вблизи украинской границы. Блинкен призвал РФ отвести войска от границы, выполнять Минские соглашения и соблюдать режим прекращения огня на Донбассе.

"[Блинкен] подчеркнул, что лучший путь вперед – это дипломатия в сочетании с полным выполнением Минских соглашений, и этот процесс Соединенные Штаты готовы поддерживать. Если Москва выберет путь военной эскалации, министр дал понять, что Соединенные Штаты и наши союзники готовы ввести существенные санкции", – сообщили в Госдепе.