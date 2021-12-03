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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Байден заявил, что готовит меры для сдерживания Путина от агрессии против Украины

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Байден заявил, что готовит "наиболее всеобъемлющий и содержательный набор инициатив", чтобы значительно усложнить Путину агрессию против Украины
Байден заявил, что готовит "наиболее всеобъемлющий и содержательный набор инициатив", чтобы значительно усложнить Путину агрессию против Украины
Фото: ЕРА

Президент США Джо Байден 3 декабря во время пресс-конференции заявил, что готовит меры для президента РФ Владимира Путина, чтобы сдержать его от агрессии против Украины. Брифинг транслировался на YouTube-канале Белого дома.

Байден отметил, что готовит "наиболее всеобъемлющий и содержательный набор инициатив, чтобы значительно усложнить Путину дальнейшие шаги и действия, к которым, как опасаются люди, он может прибегнуть", написала украинская служба "Голоса Америки".

Президент США подчеркнул, что находится в постоянном контакте с союзниками в Европе и Украине.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 2 декабря в Стокгольме провел встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, в ходе которой упомянул перемещения войск РФ вблизи украинской границы. Блинкен призвал РФ отвести войска от границы, выполнять Минские соглашения и соблюдать режим прекращения огня на Донбассе.

"[Блинкен] подчеркнул, что лучший путь вперед – это дипломатия в сочетании с полным выполнением Минских соглашений, и этот процесс Соединенные Штаты готовы поддерживать. Если Москва выберет путь военной эскалации, министр дал понять, что Соединенные Штаты и наши союзники готовы ввести существенные санкции", – сообщили в Госдепе.

Контекст:

30 октября The Washington Post написала, что Россия возобновила наращивание численности своих войск у границы с Украиной и это вызывает беспокойство у высокопоставленных лиц в США и Евросоюзе. 1 ноября издание Politico опубликовало спутниковые фото, отметив, что на них видна военная техника, которую РФ якобы стянула к границам Украины. В Кремле не стали комментировать публикацию Politico.

6 ноября канал CNN сообщил, ссылаясь на свои источники, что директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс приезжал в Москву из-за наращивания российских войск у границы Украины. 8 ноября Bloomberg со ссылкой на данные военно-разведывательной компании Janes написало, что Россия перебрасывает танки к украинской границе.

18 ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов говорил, что Россия ведет масштабную спецоперацию против Украины по дестабилизации ситуации как внутри страны, так и за ее пределами. Накопление войск РФ возле границы Украины "будет продолжаться и выйдет на пик приблизительно в конце января", подчеркнул он. 21 ноября Буданов сообщил, что вблизи границы сосредоточено около 92 тыс. российских военнослужащих.

23 ноября пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что "Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов", и обвинил Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

The New York Times написала 25 ноября, что администрация Байдена сосредоточена на дипломатических каналах, чтобы сдержать и отговорить Путина от вторжения РФ в Украину. Это в конечном итоге может включать вторую личную встречу между Байденом и Путиным.

США и НАТО на протяжении месяца неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границах и прозрачности намерений. В начале декабря Блинкен предупредил Россию, что за эскалацию агрессии в Украине США введут новые экономические санкции, "от которых до сих пор воздерживались".

Путин 1 декабря заявил, что хочет получить от НАТО письменные гарантии, что Альянс не будет расширяться на восток. По его словам, НАТО продолжает расширение, несмотря на обещания не делать этого.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в очередной раз повторил, что у России нет права вето на вступление Украины в Альянс.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Джо Байден, Донбасс, вторжение, Энтони Блинкен
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