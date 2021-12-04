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Кулеба: Украина не должна ничего гарантировать России. Это РФ должна гарантировать, что не будет продолжать агрессию

Кулеба: Это Россия cдвигает границы, и это Россия нарушает международное право
Кулеба: Это Россия cдвигает границы, и это Россия нарушает международное право
Фото: EPA

Украина не должна что-либо гарантировать России, а наоборот, РФ должна гарантировать, что не будет продолжать агрессию. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в комментарии AFP, который опубликовал украинский МИД в Twitter 3 декабря.

Так он прокомментировал заявление президента РФ Владимира Путина, что РФ хочет гарантий нерасширения НАТО на восток.

"Это Россия cдвигает границы, и это Россия нарушает международное право. Я отвергаю идею о том, что мы должны что-то гарантировать России. Это Россия должна гарантировать, что не будет продолжать агрессию против какой-либо страны", – сказал украинский министр.

Президент РФ Владимир Путин 1 декабря во время приема иностранных послов заявил, что хочет получить от НАТО письменные гарантии, что Альянс не будет расширяться на восток. По его словам, НАТО продолжает расширение, несмотря на обещания не делать этого.

На его слова отреагировал Кулеба. Он подчеркнул, что РФ не может помешать Украине сблизиться с НАТО, так как Москва не имеет права голоса в этом вопросе.

В тот же день генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг заявил, что у РФ нет права вето на вступление Украины в НАТО, а тезис о сфере влияния России в отношении суверенных государств – неприемлем.

Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости". В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.

Президент США Джо Байден говорил, что российская агрессия не станет препятствием для вступления Украины в НАТО. В то же время, отвечая на вопрос, получит ли Украина план действий для членства в НАТО, он сказал, что "это еще предстоит увидеть" и сначала Украина должна искоренить коррупцию.

Кулеба говорил в июле, что Украина хочет получить от НАТО конкретную информацию о перспективах присоединения к Альянсу. "Если Россия является причиной, не говорите нам, что это из-за недостатка реформ", – подчеркивал министр.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, НАТО, МИД Украины, Дмитрий Кулеба, российская агрессия, война в Украине
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