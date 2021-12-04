Кулеба: Украина не должна ничего гарантировать России. Это РФ должна гарантировать, что не будет продолжать агрессию

Так он прокомментировал заявление президента РФ Владимира Путина, что РФ хочет гарантий нерасширения НАТО на восток.

"Это Россия cдвигает границы, и это Россия нарушает международное право. Я отвергаю идею о том, что мы должны что-то гарантировать России. Это Россия должна гарантировать, что не будет продолжать агрессию против какой-либо страны", – сказал украинский министр.

FM @DmytroKuleba to @AFP: “It's Russia who has been pushing boundaries, and it's Russia who was violating international law. I reject the idea that we have to guarantee anything to Russia. It's Russia who has to guarantee it will not continue its aggression against any country”. — MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) December 3, 2021

Президент РФ Владимир Путин 1 декабря во время приема иностранных послов заявил, что хочет получить от НАТО письменные гарантии, что Альянс не будет расширяться на восток. По его словам, НАТО продолжает расширение, несмотря на обещания не делать этого.

На его слова отреагировал Кулеба. Он подчеркнул, что РФ не может помешать Украине сблизиться с НАТО, так как Москва не имеет права голоса в этом вопросе.

В тот же день генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг заявил, что у РФ нет права вето на вступление Украины в НАТО, а тезис о сфере влияния России в отношении суверенных государств – неприемлем.