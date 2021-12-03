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ПОЛИТИКА

Кулеба: Украина присоединится к Альянсу, когда три столицы стран – участниц НАТО изменят свой взгляд

Для Украины пока открыты "окна" НАТО, но не "двери", считает Кулеба
Для Украины пока открыты "окна" НАТО, но не "двери", считает Кулеба
Фото: mfa.gov.ua

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина может стать членом НАТО, когда три столицы стран, входящих в Альянс, изменят свое отношение к Украине. Об этом министр сказал в опубликованном 2 декабря интервью порталу Sargs.lv, перевод которого приводит посольство Украины в Латвии.

"По моим подсчетам, Украина присоединится к Альянсу, когда три столицы стран – участниц НАТО изменят свой взгляд на отношения с Украиной, наконец, начав воспринимать Украину как независимое и самостоятельное государство, а не как дополнение к России", – ответил Кулеба на вопрос о возможных сроках вступления Украины в НАТО.

Он подчеркнул, что ситуация кардинально изменится, когда эти страны перестанут строить свои отношения с Украиной через призму двусторонних отношений с Россией.

"Однако пока эта точка зрения не изменится, НАТО откроет нам только окна для сотрудничества с Украиной, но дверь для присоединения пока будет закрыта", – заявил глава украинского МИД.

На уточняющий вопрос, о каких именно столицах идет речь, Кулеба отвечать отказался, сказав, что "дипломатично промолчит".

Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости". В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.

Президент США Джо Байден говорил, что российская агрессия не станет препятствием для вступления Украины в НАТО. В то же время, отвечая на вопрос, получит ли Украина план действий для членства в НАТО, он сказал, что "это еще предстоит увидеть" и сначала Украина должна искоренить коррупцию.

Кулеба говорил в июле, что Украина хочет получить от НАТО конкретную информацию о перспективах присоединения к Альянсу. "Если Россия является причиной, не говорите нам, что это из-за недостатка реформ", – подчеркивал министр.

Президент РФ Владимир Путин 1 декабря во время приема иностранных послов заявил, что хочет получить от НАТО письменные гарантии, что Альянс не будет расширяться на восток. По его словам, НАТО продолжает расширение, несмотря на обещания не делать этого.

Кулеба, реагируя на слова Путина, подчеркнул, что РФ не может помешать Украине сблизиться с НАТО, так как Москва не имеет права голоса в этом вопросе.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в очередной раз повторил, что у России нет права вето на вступление Украины в Альянс.

Теги: Россия, Украина, НАТО, Дмитрий Кулеба, присоединение, сотрудничество
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