Кулеба: Украина присоединится к Альянсу, когда три столицы стран – участниц НАТО изменят свой взгляд

Для Украины пока открыты "окна" НАТО, но не "двери", считает Кулеба Фото: mfa.gov.ua

"По моим подсчетам, Украина присоединится к Альянсу, когда три столицы стран – участниц НАТО изменят свой взгляд на отношения с Украиной, наконец, начав воспринимать Украину как независимое и самостоятельное государство, а не как дополнение к России", – ответил Кулеба на вопрос о возможных сроках вступления Украины в НАТО.

Он подчеркнул, что ситуация кардинально изменится, когда эти страны перестанут строить свои отношения с Украиной через призму двусторонних отношений с Россией.

"Однако пока эта точка зрения не изменится, НАТО откроет нам только окна для сотрудничества с Украиной, но дверь для присоединения пока будет закрыта", – заявил глава украинского МИД.

На уточняющий вопрос, о каких именно столицах идет речь, Кулеба отвечать отказался, сказав, что "дипломатично промолчит".