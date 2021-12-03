Резников предложил создать в Минобороны аналог агентства НАТО по закупкам

"Среди первоочередных мер – строительство эффективной, прозрачной системы закупок. Мы планируем создать в Министерстве обороны аналог агентства НАТО по вопросам поддержки и закупки – по типу NSPA. Структурно оно содержит в себе часть, которая осуществляет закупки товаров, работ и услуг оборонного назначения, а также часть, которая отвечает за обеспечение питанием, топливом, вещами", – сказал он.

Кроме того, как сообщил Резников, он планирует в ближайшее время утвердить новую структуру министерства, которая "на функциональном уровне будет отображать самые главные направления".

"Уже началась постепенно демилитаризация должностей министерства, военные будут сконцентрированы в Генеральном штабе", – отметил он.

Министр сообщил, что по состоянию на 1 декабря Гособоронзаказ выполнен на 85% (на 15,5 млрд грн из запланированных 23,1 млрд). "До конца этого года еще почти четыре банковских недели, мы принимаем все меры, чтобы максимально эффективно использовать эти средства по назначению", – отметил он.