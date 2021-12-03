Украинская армия выполнит свои задачи в случае гибридной атаки мигрантами с территории Беларуси – Резников

Резников: На случай возможной гибридной атаки мигрантами с территории Беларуси армия будет готова выполнить свою часть работы Фото: mil.gov.ua

"После де-факто аншлюса Беларуси у нас появилось дополнительно более 1 тыс. км границы, которые надо защищать, особенно в зимний период. Мы понимаем эти риски и готовимся", – сказал он.

Резников сообщил, что в координации с Советом национальной безопасности и обороны Украины в связи с угрозой наплыва нелегальных мигрантов был отработан алгоритм взаимодействия всех силовых структур.

"На случай возможной гибридной атаки мигрантами с территории Беларуси армия будет готова выполнить свою часть работы, если уровень угрозы будет расти", – подчеркнул он.