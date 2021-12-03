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Украинская армия выполнит свои задачи в случае гибридной атаки мигрантами с территории Беларуси – Резников

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Резников: На случай возможной гибридной атаки мигрантами с территории Беларуси армия будет готова выполнить свою часть работы
Резников: На случай возможной гибридной атаки мигрантами с территории Беларуси армия будет готова выполнить свою часть работы
Фото: mil.gov.ua

Министерство обороны Украины готовится реагировать на риски, связанные с нелегальной миграцией с территории Беларуси. Об этом глава оборонного ведомства Алексей Резников сообщил 3 декабря в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"После де-факто аншлюса Беларуси у нас появилось дополнительно более 1 тыс. км границы, которые надо защищать, особенно в зимний период. Мы понимаем эти риски и готовимся", – сказал он. 

Резников сообщил, что в координации с Советом национальной безопасности и обороны Украины в связи с угрозой наплыва нелегальных мигрантов был отработан алгоритм взаимодействия всех силовых структур. 

"На случай возможной гибридной атаки мигрантами с территории Беларуси армия будет готова выполнить свою часть работы, если уровень угрозы будет расти", – подчеркнул он. 

Контекст:

Украина из-за миграционного кризиса на белорусско-польской границе укрепляет границу с Беларусью, особое внимание уделяется участкам, где может быть скопление мигрантов, говорил 10 ноября глава МВД Денис Монастырский. По его словам, границу дополнительно будут защищать 8,5 тыс. украинских правоохранителей. Они будут останавливать нелегальных мигрантов из Беларуси, используя все силы и средства, согласно закону об охране госграницы – "начиная от использования физической силы до спецсредств", рассказал первый замминистра МВД Евгений Енин.

В случае обострения ситуации с мигрантами в приграничных областях Украины могут ввести режим ЧС, отметил Монастырский.

В СНБО предупредили, что нелегалов из Беларуси могут дезинформировать и направить на границу с Украиной.

На украинско-белорусской границе вечером 23 ноября началась специальная операция "Полесье", в которой принимают участие Нацгвардия, Национальная полиция, Вооруженные силы Украины и пограничники. Для патрулирования и мониторинга границы планируют задействовать беспилотные авиационные комплексы.

29 ноября глава МВД Польши Мариуш Каминьский сообщил о высокой вероятности гибридных атак против Украины с использованием нелегальных мигрантов.

Монастырский заявил 30 ноября, что в случае прорыва мигрантов подразделения МВД будут на границе через 30–60 минут.

По данным ГПСУ, пограничники пока не фиксируют у границы Украины нелегальных мигрантов, прибывающих с территории Беларуси.  

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: миграция, СНБО, граница, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны Украины, кризис, Алексей Резников, мигранты, нелегалы, Беларусь и миграционный кризис
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