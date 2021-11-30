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Украинские пограничники пока не фиксируют активности мигрантов на границе с Беларусью – глава ГПСУ

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Подразделения системы МВД провели учения на границе с Беларусью
Подразделения системы МВД провели учения на границе с Беларусью
Фото: Державна прикордонна служба України / Facebook

Украинские пограничники пока не фиксируют у границ Украины нелегальных мигрантов, прибывающих с территории Беларуси. Об этом 30 ноября заявил глава Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко, сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

Сегодня в Волынской области прошли учения подразделений системы МВД в рамках специальной пограничной операции "Полесье".

По словам Дейнеко, разведка ГПСУ не наблюдает активности групп незаконных мигрантов.

"Мы видим запугивания со стороны спецслужб недружественного государства, мы видим возможное перенаправление мигрантов. Цель учений – слаживание действий всех служб МВД на случай эскалации ситуации", – сказал он.

Контекст:

В этом году в странах Евросоюза, граничащих с Беларусью, обострилась проблема нелегальной миграции из стран Ближнего Востока. В ЕС поначалу заявляли, что Беларусь намеренно ослабила контроль над границей со своей стороны, позднее Александра Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, обвинили не просто в ослаблении контроля, но в организации потоков нелегальной миграции.

В Евросоюзе сообщали, что мигрантов в Беларусь привлекают через белорусские диппредставительства. По информации украинской разведки, на территории третьих стран созданы "вербовочные центры", где людям предлагают за плату доставить их в Евросоюз и под видом туристов отвозят в Минск. По данным издания Welt am Sonntag, Беларусь удвоила число авиарейсов из стран Ближнего Востока, их чаще всего используют нелегалы для дальнейшей миграции в страны ЕС.

В Литве утверждают, что часть мигрантов прибывает в Беларусь из России. По информации польских правоохранителей, среди мигрантов, которые пытаются незаконно пересечь границу, – граждане Сирии, Ирака, Ливана и других стран.

Находящиеся на территории Беларуси мигранты предпринимали ряд попыток перейти границу с Польшей.

Из-за кризиса запреты на доставку мигрантов в Беларусь ввели в ИракеСирииТурцииУзбекистане.

21 ноября на совместной пресс-конференции в Риге с главой правительства Латвии Кришьянисом Кариньшем премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий говорил, что находящиеся в Беларуси мигранты начали возвращаться на родину, но более 11 тыс. по-прежнему остаются в стране.

23 ноября глава правительства Польши заявил об уменьшении наплыва мигрантов в Беларусь в результате скоординированного дипломатического наступления Варшавы.

25 ноября Лукашенко предложил, чтобы эвакуацию нелегальных мигрантов из страны оплачивал Европейский союз.

Теги: МВД, граница, Госпогранслужба, ГПСУ, мигранты, Денис Монастырский, Сергей Дейнеко, Беларусь и миграционный кризис
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