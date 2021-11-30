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Монастырский заявил, что подразделения МВД будут на границе через 30–60 минут в случае прорыва мигрантов

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Монастырский: Несколько недель назад здесь была совсем другая картина
Монастырский: Несколько недель назад здесь была совсем другая картина
Фото: МВС України / Facebook

В случае попыток прорыва через украинскую границу нелегальных мигрантов с территории Беларуси украинские силовые подразделения будут на границе через 30–60 минут. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, сообщила 30 ноября пресс-служба МВД.

Сегодня в Волынской области прошли учения подразделений системы МВД в рамках специальной пограничной операции "Полесье".

Монастырский сказал, что подобные учения проведут во всех пяти областях, граничащих с Беларусью.

"В ходе учений мы увидели, что все подразделения МВД – это настоящий кулак, который может обеспечить внутреннюю безопасность Украины. Несколько недель назад здесь была совсем другая картина. А уже сегодня мы убедились, что через 30–60 минут после того, как разведка предоставит информацию о поступлениях мигрантов, наши подразделения будут на границе. Последовательность событий будет такова: получение информации от разведывательных органов, направление сил и средств на точки, где идет вероятность пересечения границы мигрантами, первыми на месте будут пограничники. Далее присоединяются силы Нацполиции и Нацгвардии, которые полностью готовы к тому, чтобы дать отпор в случае незаконного пересечения государственного рубежа", – заявил глава МВД.

Министр отметил, что сейчас нет оснащенной границы с Республикой Беларусь.

"Это серьезный вызов на следующий год. Речь идет именно о строительстве государственных рубежей – наличии не только "егозы", но и интеллектуальной границы, сигнализирующей о наличии опасности или пересечения", – сообщила пресс-служба.

Контекст:

В этом году в странах Евросоюза, граничащих с Беларусью, обострилась проблема нелегальной миграции из стран Ближнего Востока. В ЕС поначалу заявляли, что Беларусь намеренно ослабила контроль над границей со своей стороны, позднее Александра Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, обвинили не просто в ослаблении контроля, но в организации потоков нелегальной миграции.

В Евросоюзе сообщали, что мигрантов в Беларусь привлекают через белорусские диппредставительства. По информации украинской разведки, на территории третьих стран созданы "вербовочные центры", где людям предлагают за плату доставить их в Евросоюз и под видом туристов отвозят в Минск. По данным издания Welt am Sonntag, Беларусь удвоила число авиарейсов из стран Ближнего Востока, их чаще всего используют нелегалы для дальнейшей миграции в страны ЕС.

В Литве утверждают, что часть мигрантов прибывает в Беларусь из России. По информации польских правоохранителей, среди мигрантов, которые пытаются незаконно пересечь границу, – граждане Сирии, Ирака, Ливана и других стран.

Находящиеся на территории Беларуси мигранты предпринимали ряд попыток перейти границу с Польшей.

Из-за кризиса запреты на доставку мигрантов в Беларусь ввели в ИракеСирииТурцииУзбекистане.

21 ноября на совместной пресс-конференции в Риге с главой правительства Латвии Кришьянисом Кариньшем премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий говорил, что находящиеся в Беларуси мигранты начали возвращаться на родину, но более 11 тыс. по-прежнему остаются в стране.

23 ноября глава правительства Польши заявил об уменьшении наплыва мигрантов в Беларусь в результате скоординированного дипломатического наступления Варшавы.

25 ноября Лукашенко предложил, чтобы эвакуацию нелегальных мигрантов из страны оплачивал Европейский союз.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: МВД, Украина, Беларусь, мигранты, Денис Монастырский, Беларусь и миграционный кризис
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