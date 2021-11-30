Монастырский: Несколько недель назад здесь была совсем другая картина Фото: МВС України / Facebook

Сегодня в Волынской области прошли учения подразделений системы МВД в рамках специальной пограничной операции "Полесье".

Монастырский сказал, что подобные учения проведут во всех пяти областях, граничащих с Беларусью.

"В ходе учений мы увидели, что все подразделения МВД – это настоящий кулак, который может обеспечить внутреннюю безопасность Украины. Несколько недель назад здесь была совсем другая картина. А уже сегодня мы убедились, что через 30–60 минут после того, как разведка предоставит информацию о поступлениях мигрантов, наши подразделения будут на границе. Последовательность событий будет такова: получение информации от разведывательных органов, направление сил и средств на точки, где идет вероятность пересечения границы мигрантами, первыми на месте будут пограничники. Далее присоединяются силы Нацполиции и Нацгвардии, которые полностью готовы к тому, чтобы дать отпор в случае незаконного пересечения государственного рубежа", – заявил глава МВД.

Министр отметил, что сейчас нет оснащенной границы с Республикой Беларусь.

"Это серьезный вызов на следующий год. Речь идет именно о строительстве государственных рубежей – наличии не только "егозы", но и интеллектуальной границы, сигнализирующей о наличии опасности или пересечения", – сообщила пресс-служба.