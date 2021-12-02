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СБУ в ходе учений задержала "диверсантов", которые координировали движение толпы мигрантов из Беларуси

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В учениях возле границы Беларуси принимали участие подразделения СБУ, Нацполиции, Госпогранслужбы и Нацгвардии
В учениях возле границы Беларуси принимали участие подразделения СБУ, Нацполиции, Госпогранслужбы и Нацгвардии
Фото: Національна поліція України / Facebook

Сотрудники силовых структур Украины в рамках спецоперации "Полесье" в Волынской области возле границы с Беларусью провели учения по задержанию "диверсантов", которые, согласно легенде, координировали движение толпы нелегальных мигрантов. Об этом 1 декабря сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины (СБУ).

"Силовики отработали алгоритмы совместных действий при возможных попытках "прорыва" нелегалов. Для выявления и фиксации соответствующих правонарушений участники учебной операции задействовали новейшие технические средства, в том числе беспилотные летательные аппараты", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе учений спецназ СБУ "оперативно обнаружил и задержал" группу "диверсантов", а сотрудники других правоохранительных органов "пресекли попытки нелегального перемещения большого количества "мигрантов" на территорию Украины".

В учениях принимали участие подразделения СБУ, Нацполиции, Госпогранслужбы (ГПСУ), Нацгвардии, а также представители органов исполнительной власти и местного самоуправления, подчеркнули в спецслужбе.

ВИДЕО
Видео: Служба безпеки України / YouTube
Контекст:

Украина из-за миграционного кризиса на белорусско-польской границе укрепляет границу с Беларусью, особое внимание уделяется участкам, где может быть скопление мигрантов, говорил 10 ноября глава МВД Денис Монастырский. По его словам, границу дополнительно будут защищать 8,5 тыс. украинских правоохранителей. Они будут останавливать нелегальных мигрантов из Беларуси, используя все силы и средства, согласно закону об охране госграницы – "начиная от использования физической силы до спецсредств", рассказал первый замминистра МВД Евгений Енин.

В случае обострения ситуации с мигрантами в приграничных областях Украины могут ввести режим ЧС, отметил Монастырский.

В СНБО предупредили, что нелегалов из Беларуси могут дезинформировать и направить на границу с Украиной.

На украинско-белорусской границе вечером 23 ноября началась специальная операция "Полесье", в которой принимают участие Нацгвардия, Национальная полиция, Вооруженные силы Украины и пограничники. Для патрулирования и мониторинга границы планируют задействовать беспилотные авиационные комплексы.

29 ноября глава МВД Польши Мариуш Каминьский сообщил о высокой вероятности гибридных атак против Украины с использованием нелегальных мигрантов.

Монастырский заявил 30 ноября, что в случае прорыва мигрантов подразделения МВД будут на границе через 30–60 минут.

По данным ГПСУ, пограничники пока не фиксируют у границы Украины нелегальных мигрантов, прибывающих с территории Беларуси.   

Теги: СБУ, Украина, Беларусь, Волынская область, граница, Госпогранслужба, диверсанты, спецназ, пограничники, ГПСУ, правоохранители, задержание, мигранты, учения, Национальная полиция, Нацполиция, силовики, Служба безопасности Украины, нелегалы, Беларусь и миграционный кризис
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