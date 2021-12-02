СБУ в ходе учений задержала "диверсантов", которые координировали движение толпы мигрантов из Беларуси

В учениях возле границы Беларуси принимали участие подразделения СБУ, Нацполиции, Госпогранслужбы и Нацгвардии Фото: Національна поліція України / Facebook

"Силовики отработали алгоритмы совместных действий при возможных попытках "прорыва" нелегалов. Для выявления и фиксации соответствующих правонарушений участники учебной операции задействовали новейшие технические средства, в том числе беспилотные летательные аппараты", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе учений спецназ СБУ "оперативно обнаружил и задержал" группу "диверсантов", а сотрудники других правоохранительных органов "пресекли попытки нелегального перемещения большого количества "мигрантов" на территорию Украины".

В учениях принимали участие подразделения СБУ, Нацполиции, Госпогранслужбы (ГПСУ), Нацгвардии, а также представители органов исполнительной власти и местного самоуправления, подчеркнули в спецслужбе.

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