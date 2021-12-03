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В Кремле назвали возможные темы переговоров Путина и Байдена

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Путин хочет обсудить с Байденом вопрос нерасширения НАТО на восток
Путин хочет обсудить с Байденом вопрос нерасширения НАТО на восток
Фото: EPA

Президент РФ Владимир Путин на предстоящих переговорах с президентом США Джо Байденом в том числе планирует обсудить вопрос нерасширения НАТО на восток. Об этом 3 декабря проинформировал помощник российского президента Юрий Ушаков, сообщает ТАСС.

По его словам, повестка дня переговоров "очевидна": двусторонние отношения между РФ и США, предложенная Россией идея провести саммит Совбеза ООН, ситуация в Афганистане, Ливии, Иране и Сирии.

Также Путин намерен обсудить с Байденом возможность заключения юридических договоренностей, исключающих любое дальнейшее движение НАТО на восток и размещение на территории сопредельных с Россией государств (в том числе Украины) вооруженных систем, якобы угрожающих РФ.

Ушаков добавил, что России необходимы "зафиксированные на бумаге" гарантии по нерасширению Альянса на восток.

Контекст:

Путин лично встречался с Байденом с момента его вступления в должность президента США один раз – 16 июля 2021 года в Женеве (Швейцария). Кроме того, Путин и Байден несколько раз говорили по телефону.

По мнению секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, Путин, нагнетая ситуацию возле границы Украины, преследует конкретную цель. "У Путина большое желание сесть за стол переговоров с Байденом, желательно в этом году, и договориться о том, что он здесь будет властвовать. И сейчас эта нагнетаемая истерия: передвижение взад-вперед всех войск, тренировки, которые проходят, – это все в контексте того, что они должны договориться", – сказал Данилов.

The New York Times написала 25 ноября, что администрация Байдена сосредоточена на дипломатических каналах, чтобы сдержать и отговорить Путина от вторжения РФ в Украину. Это в конечном итоге может включать вторую личную встречу между Байденом и Путиным.

The Washington Post сообщила 29 ноября, что в Белом доме готовят онлайн-переговоры Байдена с Путиным, чтобы обозначить Кремлю цену вторжения в Украину.

2 декабря стало известно, что переговоры Путина и Байдена могут состояться на следующей неделе: в частности, обсуждается 7 декабря, однако дата окончательно не согласована.

Теги: Россия, Владимир Путин, США, Джо Байден, Кремль, переговоры, Белый дом, президент, встреча
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