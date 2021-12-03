В Кремле назвали возможные темы переговоров Путина и Байдена

По его словам, повестка дня переговоров "очевидна": двусторонние отношения между РФ и США, предложенная Россией идея провести саммит Совбеза ООН, ситуация в Афганистане, Ливии, Иране и Сирии.

Также Путин намерен обсудить с Байденом возможность заключения юридических договоренностей, исключающих любое дальнейшее движение НАТО на восток и размещение на территории сопредельных с Россией государств (в том числе Украины) вооруженных систем, якобы угрожающих РФ.

Ушаков добавил, что России необходимы "зафиксированные на бумаге" гарантии по нерасширению Альянса на восток.