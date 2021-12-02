Переговоры Путина и Байдена могут состояться на следующей неделе – СМИ

По данным издания, беседа глав двух государств, вероятно, пройдет в формате видео-конференц-связи в начале следующей недели.

В частности, обсуждается 7 декабря, но дата окончательно не согласована, отметил "Коммерсантъ".

18 ноября Кремль анонсировал онлайн-переговоры Путина с Байденом. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков говорил, что беседа двух президентов может состояться до Нового года, "но может быть и позже". В повестке готовящихся контактов Путина и Байдена есть темы Украины и активности НАТО у границ РФ, отмечал Песков.

Замглавы российского МИД Сергей Рябков сообщил 29 ноября, что работа по подготовке саммита президентов РФ и США находится "в продвинутой стадии с точки зрения обычной для МИД подготовки материалов". По словам Рябкова, "в ближайшей перспективе вопрос прояснится". На данном этапе речь идет не об очном контакте, уточнил он.