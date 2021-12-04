Содержание войск у границ Украины обходится России в десятки миллионов долларов в сутки – эксперт

Рыженко: Сейчас на одного военного в РФ приходится $100 тыс. Это в шесть раз больше, чем на одного военного Украины Фото: currenttime.tv

"Да, это стоит серьезных денег. Если принять за константу цифру, озвученную министром обороны [Алексеем] Резниковым, – 94 тыс. военных России у границ Украины – содержание такой группировки может стоить порядка... ну, десятки миллионов долларов в сутки", – сказал он.

Рыженко добавил, что по сравнению с другими кампаниями эти расходы не слишком масштабны. Так, содержание группировки коалиционных сил в Афганистане в 120 тыс. военных (на пике этой операции в 2011–2012 году) стоило, по его данным, "почти треть миллиарда долларов" в сутки.

При этом он отметил, что с тех пор бюджет Российской Федерации значительно увеличился.

"У них сейчас на одного военного приходится $100 тыс. Это в шесть раз больше, чем на одного военного Украины. Это средства на все: на подготовку, на технику – на все. И вот этот фактор позволяет использовать эти маневры вдоль границы с целью влияния, в частности, на население. И в такой позиции постоянного влияния находимся с 2014 года. Но семь лет назад войск было гораздо меньше. А в течение этого времени сформированы целые армии недалеко от наших границ. Вот буквально две недели назад был открыт контрольный пункт 20-й армии в городе Воронеж", – рассказал военный.

Сейчас, по его информации, рядом с украинскими границами стоят формирования разных видов и родов вооруженных сил РФ, продолжается наращивание боевого потенциала и уменьшается время, нужное, чтобы его активизировать.

"Перебрасывают новые ракетные системы, авиацию, танки, создаются условия для людей, хотя логистика остается проблемой для РФ. Создаются контуры управления, потому что войска значительно увеличиваются в размерах, войска становятся объединенными", – рассказал Рыженко.