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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Содержание войск у границ Украины обходится России в десятки миллионов долларов в сутки – эксперт

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Рыженко: Сейчас на одного военного в РФ приходится $100 тыс. Это в шесть раз больше, чем на одного военного Украины
Рыженко: Сейчас на одного военного в РФ приходится $100 тыс. Это в шесть раз больше, чем на одного военного Украины
Фото: currenttime.tv

Военный бюджет Российской Федерации на протяжении последних десятков лет увеличился многократно, что позволяет ей использовать для психологического давления маневры вдоль украинской границы, отметил эксперт Центра оборонных стратегий, экс-замначальника штаба Военно-морских сил Украины (2004–2020), капитан 1-го ранга ВМС Украины Андрей Рыженко. Об этом он говорил 3 декабря в эфире телеканала "Дом".

"Да, это стоит серьезных денег. Если принять за константу цифру, озвученную министром обороны [Алексеем] Резниковым, – 94 тыс. военных России у границ Украины – содержание такой группировки может стоить порядка... ну, десятки миллионов долларов в сутки", – сказал он.

Рыженко добавил, что по сравнению с другими кампаниями эти расходы не слишком масштабны. Так, содержание группировки коалиционных сил в Афганистане в 120 тыс. военных (на пике этой операции в 2011–2012 году) стоило, по его данным, "почти треть миллиарда долларов" в сутки.

При этом он отметил, что с тех пор бюджет Российской Федерации значительно увеличился.

"У них сейчас на одного военного приходится $100 тыс. Это в шесть раз больше, чем на одного военного Украины. Это средства на все: на подготовку, на технику – на все. И вот этот фактор позволяет использовать эти маневры вдоль границы с целью влияния, в частности, на население. И в такой позиции постоянного влияния находимся с 2014 года. Но семь лет назад войск было гораздо меньше. А в течение этого времени сформированы целые армии недалеко от наших границ. Вот буквально две недели назад был открыт контрольный пункт 20-й армии в городе Воронеж", – рассказал военный.

Сейчас, по его информации, рядом с украинскими границами стоят формирования разных видов и родов вооруженных сил РФ, продолжается наращивание боевого потенциала и уменьшается время, нужное, чтобы его активизировать.

"Перебрасывают новые ракетные системы, авиацию, танки, создаются условия для людей, хотя логистика остается проблемой для РФ. Создаются контуры управления, потому что войска значительно увеличиваются в размерах, войска становятся объединенными", – рассказал Рыженко.

Контекст:

С конца октября западные СМИ пишут о том, что Россия возобновила наращивание численности своих войск у границы с Украиной и это вызывает беспокойство у высокопоставленных лиц в США и Евросоюзе.

В Минобороны Украины поначалу говорили, что каких-либо изменений на границе с РФ не произошло и украинская разведка не фиксирует наращивания российских войск.

18 ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Россия ведет масштабную спецоперацию против Украины по дестабилизации ситуации как внутри страны, так и за ее пределами. Накопление войск РФ возле границы Украины "будет продолжаться и выйдет на пик приблизительно в конце января", подчеркнул он. 21 ноября Буданов сообщил, что вблизи границы сосредоточено около 92 тыс. российских военнослужащих.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения "вбросами"заявили, что "Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов", и обвинили Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". При этом российская разведка сравнила ситуацию в Украине с той, которая наблюдалась в Грузии в преддверии военного конфликта с РФ в 2008 году.

В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

США и НАТО на протяжении этого месяца неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границах и прозрачности намерений. В начале декабря госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил Россию, что за эскалацию агрессии в Украине США введут новые экономические санкции, "от которых до сих пор воздерживались".

Президент РФ Владимир Путин 1 декабря заявил, что хочет получить от НАТО письменные гарантии, что Альянс не будет расширяться на восток.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в очередной раз повторил, что у России нет права вето на вступление Украины в Альянс.

В начале декабря CNNThe Washington Post и Bild опубликовали со ссылкой на источники новую информацию, согласно которой российские войска, которые находятся рядом с границей Украины, готовы к вторжению и ведению интенсивных боевых действий в начале следующего года. Речь идет, по данным СМИ, о 175 тыс. военнослужащих, атаке сразу с нескольких фронтов и наступлении на Киев.

Теги: Россия, военные, граница, агрессия, Воронеж, война в Украине, война на Донбассе, войска, границы, российские военные
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