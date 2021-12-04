Климкин: Путин пытается "надеть на голову" Запада три фундаментальных приоритета

"У него три фундаментальных приоритета, которые он пытается "надеть на голову" Запада. Один – это "не вмешивайтесь ни во что в России, Россия – это моя вотчина полуфеодальная, и я понимаю, что с ней делать". Второй момент он озвучил несколько дней назад – нерасширение НАТО. Но на самом деле это означает установление новых сфер влияния. У нас любят говорить о "Ялте-2.0", "3.0". Вот именно вариант "3.0". "2.0" уже проехали", – сказал дипломат.

По его словам, третий приоритет Путина "абсолютно очевиден".

"Его фундаментальный приоритет – чтобы с ним считались в мире, чтобы он был на таком же уровне, как США и Китай. Вот эти три фундаментальных приоритета. И если хотите, это его мировоззрение – "не трогайте мою Россию", "отдайте мою приоритетную зону влияния", где я буду иметь право делать почти все, что я хочу, и признайте меня равным в мире", – объяснил Климкин.

Он считает, что Путин заинтересован в контроле над Молдовой, Кавказом и значительной частью Средней Азии.

"Он хочет быть игроком на Ближнем Востоке. Но Украина для него – самое важное. Поскольку эмоция после оккупации Крыма утихла. Это показывают даже опросы общественного мнения. Для того чтобы "российская бензоколонка" перезагрузилась в новую реальность, ей нужна какая-то эмоция. От Белоруссии эмоции никакой не будет", – заявил Климкин.