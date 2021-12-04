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Климкин: Путин пытается "надеть на голову" Запада три фундаментальных приоритета

Климкин: Фундаментальный приоритет Путина чтобы с ним считались в мире
Климкин: Фундаментальный приоритет Путина – чтобы с ним считались в мире
Фото: ЕРА

Увеличением количества российских войск возле границ Украины президент РФ Владимир Путин пытается торговаться с Западом. Такое мнение бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил "Радіо Свобода" в интервью, которое было опубликовано 4 декабря.

"У него три фундаментальных приоритета, которые он пытается "надеть на голову" Запада. Один – это "не вмешивайтесь ни во что в России, Россия – это моя вотчина полуфеодальная, и я понимаю, что с ней делать". Второй момент он озвучил несколько дней назад – нерасширение НАТО. Но на самом деле это означает установление новых сфер влияния. У нас любят говорить о "Ялте-2.0", "3.0". Вот именно вариант "3.0". "2.0" уже проехали", – сказал дипломат.

По его словам, третий приоритет Путина "абсолютно очевиден".

"Его фундаментальный приоритет – чтобы с ним считались в мире, чтобы он был на таком же уровне, как США и Китай. Вот эти три фундаментальных приоритета. И если хотите, это его мировоззрение – "не трогайте мою Россию", "отдайте мою приоритетную зону влияния", где я буду иметь право делать почти все, что я хочу, и признайте меня равным в мире", – объяснил Климкин.

Он считает, что Путин заинтересован в контроле над Молдовой, Кавказом и значительной частью Средней Азии.

"Он хочет быть игроком на Ближнем Востоке. Но Украина для него – самое важное. Поскольку эмоция после оккупации Крыма утихла. Это показывают даже опросы общественного мнения. Для того чтобы "российская бензоколонка" перезагрузилась в новую реальность, ей нужна какая-то эмоция. От Белоруссии эмоции никакой не будет", – заявил Климкин.

Контекст:

С конца октября западные СМИ пишут о том, что Россия возобновила наращивание численности своих войск у границы с Украиной и это вызывает беспокойство у высокопоставленных лиц в США и Евросоюзе.

В Минобороны Украины поначалу говорили, что каких-либо изменений на границе с РФ не произошло и украинская разведка не фиксирует наращивания российских войск.

18 ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Россия ведет масштабную спецоперацию против Украины по дестабилизации ситуации как внутри страны, так и за ее пределами. Накопление войск РФ возле границы Украины "будет продолжаться и выйдет на пик приблизительно в конце января", подчеркнул он. 21 ноября Буданов сообщил, что вблизи границы сосредоточено около 92 тыс. российских военнослужащих.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения "вбросами"заявили, что "Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов", и обвинили Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". При этом российская разведка сравнила ситуацию в Украине с той, которая наблюдалась в Грузии в преддверии военного конфликта с РФ в 2008 году.

В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

The New York Times написала 25 ноября, что администрация президента США Джо Байдена сосредоточена на дипломатических каналах, чтобы сдержать и отговорить Путина от вторжения РФ в Украину. Это в конечном итоге может включать вторую личную встречу между Байденом и Путиным.

США и НАТО на протяжении этого месяца неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границах и прозрачности намерений. В начале декабря госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил Россию, что за эскалацию агрессии в Украине США введут новые экономические санкции, "от которых до сих пор воздерживались".

Путин 1 декабря заявил, что хочет получить от НАТО письменные гарантии, что Альянс не будет расширяться на восток.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в очередной раз повторил, что у России нет права вето на вступление Украины в Альянс.

В начале декабря CNNThe Washington Post и Bild опубликовали со ссылкой на источники новую информацию, согласно которой российские войска, которые находятся рядом с границей Украины, готовы к вторжению и ведению интенсивных боевых действий в начале следующего года. Речь идет, по данным СМИ, о 175 тыс. военнослужащих, атаке сразу с нескольких фронтов и наступлении на Киев.

Теги: Россия, Владимир Путин, Китай, НАТО, Молдова, граница, агрессия, нападение, Павел Климкин, вторжение, российская агрессия, дипломаты, войска
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