Блинкен: Очень надеюсь, что Россия выберет путь дипломатии, а не конфронтации и агрессии

Блинкен: То, что мы наблюдаем в последние недели, вызывает глубокую обеспокоенность Фото: EPA

На вопрос, собирается ли Россия вторгнуться в Украину, Блинкен ответил: "Надеюсь, что нет".

"У нас была напряженная неделя, и большую часть недели мы обсуждали с нашими ближайшими союзниками и партнерами глубоко разделяемую озабоченность тем, что Россия ставит себя в положение для возобновления агрессии против Украины. И то, что мы наблюдаем в последние недели, вызывает глубокую обеспокоенность. В то же время есть совсем другой путь вперед, и этот путь лежит через дипломатию. Как вы знаете, Россия и Украина подписали так называемые Минские договоренности много лет назад. Они не реализованы. Если бы они были, это был бы способ решить проблемы, которые продолжают существовать на востоке Украины, и восстановить суверенитет Украины над ее территорией", – сказал он.

Блинкен отметил, что у него был долгий разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

"И я очень, очень надеюсь, что Россия нас очень четко услышала и учтет это и выберет дипломатический путь, а не путь конфронтации и агрессии", – сказал он.

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"Потому что урегулировать все дипломатическим путем, когда пистолет приставлен к чьей-то голове, очень и очень сложно", – заявил он.

Также Блинкен заявил, что и Россия, и Украина должны дать понять, что они на самом деле привержены выполнению Минских соглашений.

"Большая часть этого не была реализована, и большая часть того, что не было реализовано, не было реализовано Россией. Есть также вещи, которые должна сделать Украина, и, конечно же, есть вещи, которые должны сделать силы сепаратистов", – сказал дипломат.