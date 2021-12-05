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Блинкен: Очень надеюсь, что Россия выберет путь дипломатии, а не конфронтации и агрессии

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Блинкен: То, что мы наблюдаем в последние недели, вызывает глубокую обеспокоенность
Блинкен: То, что мы наблюдаем в последние недели, вызывает глубокую обеспокоенность
Фото: EPA

США надеются, что Россия выберет дипломатический путь в отношениях с Украиной. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен 3 декабря на виртуальной глобальной конференции Reuters NEXT, текст его речи опубликован на сайте Госдепа.

На вопрос, собирается ли Россия вторгнуться в Украину, Блинкен ответил: "Надеюсь, что нет".

"У нас была напряженная неделя, и большую часть недели мы обсуждали с нашими ближайшими союзниками и партнерами глубоко разделяемую озабоченность тем, что Россия ставит себя в положение для возобновления агрессии против Украины. И то, что мы наблюдаем в последние недели, вызывает глубокую обеспокоенность. В то же время есть совсем другой путь вперед, и этот путь лежит через дипломатию. Как вы знаете, Россия и Украина подписали так называемые Минские договоренности много лет назад. Они не реализованы. Если бы они были, это был бы способ решить проблемы, которые продолжают существовать на востоке Украины, и восстановить суверенитет Украины над ее территорией", – сказал он.

Блинкен отметил, что у него был долгий разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

"И я очень, очень надеюсь, что Россия нас очень четко услышала и учтет это и выберет дипломатический путь, а не путь конфронтации и агрессии", – сказал он.

Госсекретарь заявил, что РФ должна отвести силы, которые сосредоточены у границы с Украиной, для деэскалации кризиса

"Потому что урегулировать все дипломатическим путем, когда пистолет приставлен к чьей-то голове, очень и очень сложно", – заявил он.

Также Блинкен заявил, что и Россия, и Украина должны дать понять, что они на самом деле привержены выполнению Минских соглашений.

"Большая часть этого не была реализована, и большая часть того, что не было реализовано, не было реализовано Россией. Есть также вещи, которые должна сделать Украина, и, конечно же, есть вещи, которые должны сделать силы сепаратистов", – сказал дипломат.

Контекст:

С конца октября западные СМИ неоднократно сообщали о наращивании российских войск у границы Украины. В украинской разведке утверждали, что накопление войск РФ возле границы Украины будет продолжаться и выйдет на пик приблизительно в конце января.

23 ноября пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что "Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов", и обвинил Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

США и НАТО на протяжении ноября неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границах и прозрачности намерений.

4 декабря The Washington Post сообщила, ссылаясь американскую разведку, что Россия планирует военное наступление на нескольких фронтах на Украину уже в начале следующего года с участием до 175 тыс. военнослужащих.

Источники издания также заявили, что сейчас у границы Украины находится 70 тыс. российских военных. Украинская разведка ранее сообщала о 92 тыс.

Также 4 декабря издание Bild опубликовало вероятный план России по захвату Украины. Источники в НАТО рассказали, что Россия может атаковать в три фазы: с юга, востока и севера. Источники не исключили, что к атаке присоединится и Беларусь. В случае реализации такого плана две трети Украины может быть захвачено РФ.

Спикер МИД РФ Мария Захарова 4 декабря заявила, что США пытаются обострить конфликт между Украиной и Россией, обвиняя Москву в подготовке вторжения РФ в соседнюю страну.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Владимир Путин, США, Украина, Госдепартамент США, Энтони Блинкен
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