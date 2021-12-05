Во время разговора с Путиным Байден выразит обеспокоенность военной деятельностью России на границе с Украиной – Белый дом

"Лидеры обсудят ряд тем в отношениях между США и Россией, включая стратегическую стабильность, кибернетические и региональные вопросы. Президент Байден подчеркнет обеспокоенность США военной деятельностью России на границе с Украиной и подтвердит поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины", – заявила пресс-секретарь.

4 декабря о предстоящем разговоре двух лидеров сообщил спикер Путина Дмитрий Песков. Какие темы будут обсуждаться, он не уточнял.

Контекст:

Путин лично встречался с Байденом с момента его вступления в должность президента США один раз – 16 июля 2021 года в Женеве (Швейцария). Кроме того, Путин и Байден несколько раз говорили по телефону.

По мнению секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, Путин, нагнетая ситуацию возле границы Украины, преследует конкретную цель. "У Путина большое желание сесть за стол переговоров с Байденом, желательно в этом году, и договориться о том, что он здесь будет властвовать. И сейчас эта нагнетаемая истерия: передвижение взад-вперед всех войск, тренировки, которые проходят, – это все в контексте того, что они должны договориться", – сказал Данилов.

The New York Times написала 25 ноября, что администрация Байдена сосредоточена на дипломатических каналах, чтобы сдержать и отговорить Путина от вторжения РФ в Украину. Это в конечном итоге может включать вторую личную встречу между Байденом и Путиным.

The Washington Post сообщила 29 ноября, что в Белом доме готовят онлайн-переговоры Байдена с Путиным, чтобы обозначить Кремлю цену вторжения в Украину.

3 декабря помощник Путина Юрий Ушаков говорил, что повестка переговоров Байдена и президента РФ "очевидна": двусторонние отношения между РФ и США, предложенная Россией идея провести саммит Совбеза ООН, ситуация в Афганистане, Ливии, Иране и Сирии. Также Путин намерен обсудить с Байденом возможность заключения юридических договоренностей, исключающих дальнейшее движение НАТО на восток.