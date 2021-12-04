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В Кремле назвали дату переговоров Путина и Байдена

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Байден и Путин встречались один раз, летом 2021 года
Байден и Путин встречались один раз, летом 2021 года
Фото: ЕРА

Переговоры президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина состоятся 7 декабря. Об этом 4 декабря сообщил "РИА Новости" пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Он уточнил, что точное время разговора главы государств "сами определят", но известно, что это будет "вечер".

(Видимо, речь идет о вечере в Москве. Разница во времени между столицами США и РФ составляет 11 часов: когда в Москве вечер, в Вашингтоне – утро.)

Песков объяснил, что переговоры пройдут посредством видеосвязи.

Контекст:

Путин лично встречался с Байденом с момента его вступления в должность президента США один раз – 16 июля 2021 года в Женеве (Швейцария). Кроме того, Путин и Байден несколько раз говорили по телефону.

По мнению секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, Путин, нагнетая ситуацию возле границы Украины, преследует конкретную цель. "У Путина большое желание сесть за стол переговоров с Байденом, желательно в этом году, и договориться о том, что он здесь будет властвовать. И сейчас эта нагнетаемая истерия: передвижение взад-вперед всех войск, тренировки, которые проходят, – это все в контексте того, что они должны договориться", – сказал Данилов.

The New York Times написала 25 ноября, что администрация Байдена сосредоточена на дипломатических каналах, чтобы сдержать и отговорить Путина от вторжения РФ в Украину. Это в конечном итоге может включать вторую личную встречу между Байденом и Путиным.

The Washington Post сообщила 29 ноября, что в Белом доме готовят онлайн-переговоры Байдена с Путиным, чтобы обозначить Кремлю цену вторжения в Украину.

2 декабря стало известно, что переговоры Путина и Байдена могут состояться на следующей неделе: в частности, обсуждается 7 декабря, однако дата окончательно не согласована.

3 декабря помощник Путина Юрий Ушаков говорил, что повестка дня переговоров "очевидна": двусторонние отношения между РФ и США, предложенная Россией идея провести саммит Совбеза ООН, ситуация в Афганистане, Ливии, Иране и Сирии. Также Путин намерен обсудить с Байденом возможность заключения юридических договоренностей, исключающих дальнейшее движение НАТО на восток.

Теги: Россия, Владимир Путин, США, Украина, Джо Байден, Дмитрий Песков, телефоны, переговоры
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