Данилов об угрозе вторжения РФ: Они здесь никогда не победят, их здесь никто не ждет

По мнению Данилова, накопление войск РФ вдоль украинской границы осуществляется не только с целью обострения ситуации в Украине.

"Это вопрос не только Украины. Для РФ задача номер один – это дестабилизация всей Европы, максимальное расшатывание единства ЕС", – сказал секретарь СНБО.

Он подчеркнул, что Украина не допустит повторения ситуации 2014 года.

"Они здесь никогда не победят, их здесь никто не ждет. Наш народ свободен и способен дать агрессору адекватный ответ", – заявил Данилов.