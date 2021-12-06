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В Офисе президента анонсировали полную реконструкцию всех областных больниц во всех областных центрах Украины

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Тимошенко: Мы считаем, что эти объекты в каждой области должны стать своеобразными медицинскими магнитами
Тимошенко: Мы считаем, что эти объекты в каждой области должны стать своеобразными медицинскими магнитами
Фото: president.gov.ua

Украинские власти в 2022 году планируют провести полную реконструкцию всех областных больниц во всех областных центрах страны. Об этом во время рабочей поездки в Харьковскую область 6 декабря заявил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, сообщает пресс-служба главы государства.

По его словам, реконструкция крупных объектов здравоохранения предусмотрена в рамках программы президента "Большое строительство".

"В первую очередь областные больницы – областная больница для взрослых, областная детская больница. Мы считаем, что эти объекты в каждой области должны стать своеобразными медицинскими магнитами – люди будут понимать, что сюда по любому поводу можно обратиться. Это будет большой медицинский городок. Мы не просто будем делать ремонт в одном корпусе. Это полная реконструкция всех областных больниц во всех областных центрах", – сообщил Кирилл Тимошенко.

Контекст:

Проект "Большое строительство" стартовал в Украине 2 марта 2020 года. Это совместная программа президента Украины Владимира Зеленского и правительства, реализация которой предусмотрена за счет бюджетных средств.

Теги: Украина, строительство, больницы, Кирилл Тимошенко, Офис президента Украины, Большое строительство
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