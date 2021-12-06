В Офисе президента анонсировали полную реконструкцию всех областных больниц во всех областных центрах Украины

Тимошенко: Мы считаем, что эти объекты в каждой области должны стать своеобразными медицинскими магнитами Фото: president.gov.ua

По его словам, реконструкция крупных объектов здравоохранения предусмотрена в рамках программы президента "Большое строительство".

"В первую очередь областные больницы – областная больница для взрослых, областная детская больница. Мы считаем, что эти объекты в каждой области должны стать своеобразными медицинскими магнитами – люди будут понимать, что сюда по любому поводу можно обратиться. Это будет большой медицинский городок. Мы не просто будем делать ремонт в одном корпусе. Это полная реконструкция всех областных больниц во всех областных центрах", – сообщил Кирилл Тимошенко.