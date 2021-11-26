"Метинвест" поставляет кислород в больницы 17 областей

С начала ноября предприятия бесплатно передали более 2000 тонн жидкого кислорода 98 медучреждениям Фото: 1news.zp.ua

Несмотря на то, что Украина прошла пик новой волны заболеваемости коронавирусной инфекцией, в больницах по-прежнему много кислородозависимых пациентов, отметили в пресс-службе со ссылкой на данные медиков. Металлурги комбинатов "Азовсталь", имени Ильича, "Запорожсталь" и Днепровского коксохимического завода производят и отгружают больницам кислород ежедневно, сообщили в группе.

"С начала ноября предприятия бесплатно передали более 2000 тонн жидкого кислорода 98 медучреждениям 17 областей Украины, расширив географию поставок с 22 ноября тремя регионами – Тернопольской, Ровненской и Волынской областями. Из них 339 тонн отгрузил комбинат имени Ильича лечебным учреждениям Донецкой и Николаевской областей. Еще 241 тонну передал меткомбинат "Азовсталь" для больниц Донецкой, Киевской и Ивано-Франковской областей", – сказано в сообщении.

Директор по персоналу и администрации меткомбината "Азовсталь" Иван Голтвенко отметил, что в минувшие выходные впервые кислород отправили в Ивано-Франковскую городскую больницу. "Меткомбинат "Азовсталь" в октябре приступил к отгрузке кислорода больницам страны для лечения "ковидных" больных. Компания выполняет договоренности с Министерством здравоохранения Украины – предприятия продолжают поставки кислорода по заявкам больниц, расширяя географию. Например, на выходных азовстальский кислород впервые передали центральной городской клинической больнице Ивано-Франковска. Она пополнила наш перечень ежедневных поставок", – сказал он.