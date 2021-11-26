ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

"Метинвест" поставляет кислород в больницы 17 областей

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
С начала ноября предприятия бесплатно передали более 2000 тонн жидкого кислорода 98 медучреждениям
С начала ноября предприятия бесплатно передали более 2000 тонн жидкого кислорода 98 медучреждениям
Фото: 1news.zp.ua

География поставок медицинского кислорода в больницы Украины предприятиями группы "Метинвест" расширилась, к ней добавились Тернопольская, Ровенская и Волынская области, сообщает пресс-служба компании. Теперь предприятия группы отгружают кислород в 98 медучреждений из 17 областей Украины.

Несмотря на то, что Украина прошла пик новой волны заболеваемости коронавирусной инфекцией, в больницах по-прежнему много кислородозависимых пациентов, отметили в пресс-службе со ссылкой на данные медиков. Металлурги комбинатов "Азовсталь", имени Ильича, "Запорожсталь" и Днепровского коксохимического завода производят и отгружают больницам кислород ежедневно, сообщили в группе.

"С начала ноября предприятия бесплатно передали более 2000 тонн жидкого кислорода 98 медучреждениям 17 областей Украины, расширив географию поставок с 22 ноября тремя регионами – Тернопольской, Ровненской и Волынской областями. Из них 339 тонн отгрузил комбинат имени Ильича лечебным учреждениям Донецкой и Николаевской областей. Еще 241 тонну передал меткомбинат "Азовсталь" для больниц Донецкой, Киевской и Ивано-Франковской областей", – сказано в сообщении.

Директор по персоналу и администрации меткомбината "Азовсталь" Иван Голтвенко отметил, что в минувшие выходные впервые кислород отправили в Ивано-Франковскую городскую больницу. "Меткомбинат "Азовсталь" в октябре приступил к отгрузке кислорода больницам страны для лечения "ковидных" больных. Компания выполняет договоренности с Министерством здравоохранения Украины – предприятия продолжают поставки кислорода по заявкам больниц, расширяя географию. Например, на выходных азовстальский кислород впервые передали центральной городской клинической больнице Ивано-Франковска. Она пополнила наш перечень ежедневных поставок", – сказал он.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, сообщил 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко. В середине ноября власти заявили о начале спада четвертой волны.

Страна прошла осенний пик заболеваемости и смертности от коронавируса, заявили 24 ноября в Национальной академии наук Украины.

По состоянию на 26 ноября в Украине с начала эпидемии заболело 3,4 млн человек, выздоровело 2,9 млн, летальных исходов – 84 149.

Теги: медицина, эпидемия, Метинвест, металлургия, Запорожсталь, лечение, ммк им. Ильича, регионы, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус, Днепровский коксохим
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Макс Барских презентовал клип от Алана Бадоева на трек Tequila Sunrise. Видео
  Макс Барских презентовал клип от Алана Бадоева на трек Tequila Sunrise. Видео
  "Вот это орехи". Maruv в стрингах исполнила танец с разведением ног
  "Вот это орехи". Maruv в стрингах исполнила танец с разведением ног
"Пытается вести себя как девственница в 63 года. Ржу, не могу". Рэпер 50 Cent поглумился над снимком полуголой Мадонны с широко расставленными ногами
"Пытается вести себя как девственница в 63 года. Ржу, не могу". Рэпер 50 Cent поглумился над снимком полуголой Мадонны с широко расставленными ногами
  "Витька Шрам". Одесский шансонье Подлипский снялся в клипе группы "Коммуна Люкс". Видео
  "Витька Шрам". Одесский шансонье Подлипский снялся в клипе группы "Коммуна Люкс". Видео
"Просто чувствую благодарность". Кидман в коротких шортах снялась в объятиях мужа-музыканта
"Просто чувствую благодарность". Кидман в коротких шортах снялась в объятиях мужа-музыканта
"С годами еще краше". Вера Брежнева снялась топлес
"С годами еще краше". Вера Брежнева снялась топлес
Андре Тан: Я попал в аварию в горах, куда летал с подругой. Очнувшись, подумал, что уже в раю
Андре Тан: Я попал в аварию в горах, куда летал с подругой. Очнувшись, подумал, что уже в раю
"Балалайки и медведя не хватает". Собчак нарядила сына в национальный костюм
"Балалайки и медведя не хватает". Собчак нарядила сына в национальный костюм
В Виндзорском замке Елизаветы II нарядили шестиметровую елку. Персоналу понадобились стремянки. Фото
В Виндзорском замке Елизаветы II нарядили шестиметровую елку. Персоналу понадобились стремянки. Фото
"Спасибо за любовь". 48-летняя Клум выставила голую грудь перед лицом 32-летнего мужа
"Спасибо за любовь". 48-летняя Клум выставила голую грудь перед лицом 32-летнего мужа
  "Очень необычно". "Отличный старт". Lida Lee выпустила первый трек после расставания с продюсером Monatik. Аудио
  "Очень необычно". "Отличный старт". Lida Lee выпустила первый трек после расставания с продюсером Monatik. Аудио
"Брежнев отдыхает". Волочкова показала свои обновленные брови
"Брежнев отдыхает". Волочкова показала свои обновленные брови
"Украина прекрасна". Обладатель "Грэмми" Ширан приехал в Киев на съемки
"Украина прекрасна". Обладатель "Грэмми" Ширан приехал в Киев на съемки
Актриса студии "Квартал 95" Сопонару крупным планом показала голую грудь
Актриса студии "Квартал 95" Сопонару крупным планом показала голую грудь
"Сосок, который питает ребенка!" 63-летняя Мадонна после удаления скандального поста опубликовала свои откровенные снимки в новом варианте
"Сосок, который питает ребенка!" 63-летняя Мадонна после удаления скандального поста опубликовала свои откровенные снимки в новом варианте
"Эффект бабочки", "Богиня приземлилась". Лобода в шелковом мини-платье показала образ с крыльями
"Эффект бабочки", "Богиня приземлилась". Лобода в шелковом мини-платье показала образ с крыльями
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Абсолютная красота". 20-летняя дочь Синди Кроуфорд полностью обнажила грудь (93248)
2
"Животик", "Желаю ей доченьку". 39-летняя Подольская засветила округлившийся живот (87198)
3
"Вот что бывает, когда у вас накладная задница". Фото лежащей с широко разведенными ногами полуголой Мадонны стало поводом для мемов в сети (79144)
4
"Ой, какая девочка". Тина Кароль показала промежность (59581)
5
"Круто, но кровать заправить бы". Никитюк снялась с полуобнаженной грудью (57735)
6
"Я одиноким никогда не был и не буду". Поплавский показал своих бывших жен – сельского фельдшера и студентку института культуры (52976)
7
"Сиси – топ". Каменских оголила грудь (41009)
8
Бывшая жена Узелкова Боржемская призналась, что за год до развода они с мужем начали жить в разных комнатах (38643)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS