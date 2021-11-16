ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Каждую четвертую тонну кислорода в больницы Украины поставил "Метинвест"

Заводы группы отгружают больницам до 100 тонн кислорода в сутки
Заводы группы отгружают больницам до 100 тонн кислорода в сутки
Фото: depositphotos.com

Четверть всего объема кислорода в больницы Украины для лечения больных с коронавирусной инфекцией бесплатно поставили предприятия группы "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского – ММК имени Ильича, "Азовсталь", "Запорожсталь" и ДКХЗ, сообщило 16 ноября агентство "РБК-Украина" со ссылкой на заявление пресс-службы группы.

Заводы отгружают больницам до 100 тонн кислорода в сутки.

"Предприятия "Метинвеста" усилили помощь государству в октябре: когда два производящих медицинский кислород предприятия были остановлены на ремонт, "Метинвест" начал бесплатно отгружать кислород нуждающимся в нем больницам. Сегодня "Метинвест" поставляет кислород в больницы уже 14 регионов Украины", – цитирует агентство сообщение компании.

Постепенно группа расширяет список областей, куда отправляет кислород, скоро к списку присоединятся больницы Закарпатской и Ивано-Франковской областей. В октябре группа поставила больницам 1740 тонн кислорода, за две недели ноября – 1340 тонн.

Контекст:

Накануне президент Украины Владимир Зеленский отметил, что больницам Украины уже хватает медицинского кислорода. "Мы прошли пик этой волны заболевания – и медицинская система начинает дышать свободнее. У нас достаточно кислорода, чтобы дышать легче было всем заболевшим", – сказал президент.

В Украине за сутки 15 ноября подтверждено 16 308 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. От коронавируса умерло 838 человек. Это новый абсолютный рекорд смертей за сутки с начала эпидемии. Последний рекорд в 833 умерших фиксировался 9 ноября.

С начала эпидемии в Украине подтвердили 3,2 млн случаев коронавируса. Умерло почти 78 тыс. человек, выздоровело 2,7 млн заболевших.

Теги: медицина, эпидемия, Метинвест, Азовсталь, Запорожсталь, лечение, ммк им. Ильича, больницы, регионы, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"А где же мамины груди?" Горбунов показала, как кормит маленького сына без Осадчей
"А где же мамины груди?" Горбунов показала, как кормит маленького сына без Осадчей
"Зеленоглазая красавица". 43-летняя Ани Лорак крупным планом показала лицо
"Зеленоглазая красавица". 43-летняя Ани Лорак крупным планом показала лицо
"Сексапильная". Блогер Стужук показала голую грудь и ягодицы
"Сексапильная". Блогер Стужук показала голую грудь и ягодицы
"Мама Люда, огонь". Мать Наташи Королевой показала, как ест десерт "для взрослых"
"Мама Люда, огонь". Мать Наташи Королевой показала, как ест десерт "для взрослых"
"Мадонна сделала это первой". Кайли Миноуг в образе Мэрилин Монро оголила бедро
"Мадонна сделала это первой". Кайли Миноуг в образе Мэрилин Монро оголила бедро
"Готова прижаться к любому бубенцу", "Грузины остались довольны". Волочкова показала, что делала в ресторане
"Готова прижаться к любому бубенцу", "Грузины остались довольны". Волочкова показала, что делала в ресторане
"Муж старше жены уже выглядит", "Супруга – куколка". Галкин впечатлил сеть фото Пугачевой в мини-платье
"Муж старше жены уже выглядит", "Супруга – куколка". Галкин впечатлил сеть фото Пугачевой в мини-платье
"Копия мама". Королева показала видео, на котором она держит на руках маленькую девочку
"Копия мама". Королева показала видео, на котором она держит на руках маленькую девочку
"Как же сильно здесь похожа на маму". Орбакайте очаровала сеть образом в ретро-стиле
"Как же сильно здесь похожа на маму". Орбакайте очаровала сеть образом в ретро-стиле
Известный американский рэпер выложил в сеть фото и видео со дня рождения ДиКаприо
Известный американский рэпер выложил в сеть фото и видео со дня рождения ДиКаприо
"Почему вы не вместе? Прекрасная пара". В сети обсуждают фото Тины Кароль с известным в Украине судьей грузинского шоу "Танцы со звездами"
"Почему вы не вместе? Прекрасная пара". В сети обсуждают фото Тины Кароль с известным в Украине судьей грузинского шоу "Танцы со звездами"
  Как приготовить дома вкусный и полезный сыр всего из трех продуктов. Видео
  Как приготовить дома вкусный и полезный сыр всего из трех продуктов. Видео
  Wellboy ответил Осадчей, как вышло так, что его хит "Гуси" похож на трек Агутина и Шнурова
  Wellboy ответил Осадчей, как вышло так, что его хит "Гуси" похож на трек Агутина и Шнурова
Адель в интервью Уинфри призналась, что экс-супруг спас ей жизнь
Адель в интервью Уинфри призналась, что экс-супруг спас ей жизнь
  "Мы мешаем друг другу". Участник "Танцев со звездами" Войтенко назвал причину возможного развода с женой-хореографом
  "Мы мешаем друг другу". Участник "Танцев со звездами" Войтенко назвал причину возможного развода с женой-хореографом
"Прелесть", "Очень взрослая". Звезда "Папика" Петрожицкая снялась без белья в рубашке с расстегнутыми пуговицами
"Прелесть", "Очень взрослая". Звезда "Папика" Петрожицкая снялась без белья в рубашке с расстегнутыми пуговицами
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Уберите детей от экрана". Волочкова сфотографировалась голой в "балетной бане" (200523)
2
"Ах какая женщина". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук показала пышные формы в бикини (121124)
3
"Очень красивая девушка со сногсшибательной фигурой". Актриса студии "Квартал 95" вышла на сцену с огромным декольте (47624)
4
"До Волочковой еще далеко! Но шансы есть", "Трусы волочковские". Собчак спустила плавки до лобка (44694)
5
"Секс на ножищах". Полякова в бикини показала, как отдыхает на Мальдивах (44111)
6
"Будто живот болит", "Кости словно светятся". Фото Осадчей в платье из ее коллекции раскритиковали в сети (29380)
7
"Знаменитые письки". Maruv рассказала, как хотела продавать неприличные фото известных людей (29126)
8
"Секс-бомба". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук расставила ноги в откровенном бикини (27810)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS