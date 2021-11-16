Каждую четвертую тонну кислорода в больницы Украины поставил "Метинвест"

Заводы отгружают больницам до 100 тонн кислорода в сутки.

"Предприятия "Метинвеста" усилили помощь государству в октябре: когда два производящих медицинский кислород предприятия были остановлены на ремонт, "Метинвест" начал бесплатно отгружать кислород нуждающимся в нем больницам. Сегодня "Метинвест" поставляет кислород в больницы уже 14 регионов Украины", – цитирует агентство сообщение компании.

Постепенно группа расширяет список областей, куда отправляет кислород, скоро к списку присоединятся больницы Закарпатской и Ивано-Франковской областей. В октябре группа поставила больницам 1740 тонн кислорода, за две недели ноября – 1340 тонн.