Байден позвонит Зеленскому после разговора с Путиным – Белый дом

Байден (на фото) будет говорить с Путиным 7 декабря Фото: ЕРА

Об этом 6 декабря высокопоставленный чиновник Белого дома рассказал журналистам, написала в Twitter репортер CNN Наташа Бертран.

По словам чиновника, Байден сегодня поговорит с ключевыми европейскими союзниками, а через несколько дней после переговоров с Путиным позвонит Зеленскому.

До переговоров Байдена и Путина с президентом Украины будет говорить глава Госдепартамента США Энтони Блинкен, сказал чиновник.

Biden will be speaking later today with key European allies, ahead of his call with Putin tomorrow, official said.

Blinken will be speaking with Ukrainian President Zelensky ahead of the call, and Biden will talk to Zelensky in days following the call to read it out. — Natasha Bertrand (@NatashaBertrand) December 6, 2021

По словам Бертран, чиновник намекнул на возможность дополнительного развертывания американских войск на восточном фланге союзников по НАТО в случае российского вторжения в Украину.

"Мы не знаем, принял ли Путин решение о дальнейшей военной эскалации в Украине, но мы знаем, что он создает потенциал для проведения такой эскалации, если он решится на это", – цитирует она чиновника.