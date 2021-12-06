"Расчистить "авгиевы конюшни" за несколько часов вряд ли возможно". В Кремле не ждут прорыва от переговоров Путина и Байдена

Байден (справа) 3 декабря заявил, что готовит меры для сдерживания Путина (слева) от агрессии против Украины Фото: EPA

"Очень сложно ждать прорывов от разговоров. Мы имеем такие огромные "авгиевы конюшни" сейчас в наших двусторонних отношениях, что расчистить их вот так, за несколько часов беседы, вряд ли возможно. И поэтому давайте хотя бы надеяться на то, что лидерам удастся донести обеспокоенности друг для друга, четко сформулировать друг другу обеспокоенности и ответить на это", – сказал Песков.

В то же время он добавил, что хотя двусторонние отношения РФ и США "находятся в очень печальном состоянии по-прежнему, все-таки есть оживление на каких-то направлениях и начинается диалог".

"Авгиевы конюшни" – словосочетание, означающее крайне запущенные дела.