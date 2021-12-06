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ПОЛИТИКА

Путина преследует страх членства Украины в НАТО – Ишингер

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Ишингер считает, что Украине стоит ориентироваться на Финляндию в вопросе членства в НАТО
Ишингер считает, что Украине стоит ориентироваться на Финляндию в вопросе членства в НАТО
Фото: ЕРА

Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер считает, что пока вторжение России в Украину маловероятно, так как в Москве понимают, то цена за агрессию будет выше, чем потенциальная выгода.

Об этом Ишингер заявил немецкой газете Handelsblatt в интервью, которое вышло 5 декабря.

По мнению главы Мюнхенской конференции по безопасности, президента РФ Владимира Путина "уже давно преследует страх, что Америка все еще хочет сделать Украину и Грузию членами НАТО". 

Как отметил Ишингер, нельзя говорить, что Украина и Грузия не станут членами Альянса. Однако он считает целесообразным "дать Украине понять, что в долгосрочной перспективе ей лучше бы ориентироваться" на Финляндию, которая является членом ЕС, но не входит в состав НАТО.

Контекст:

Спикер Кремля Дмитрий Песков 27 сентября заявил, что тема потенциального расширения военной инфраструктуры НАТО на территории Украины находится за гранью "красных линий", о которых неоднократно говорил Путин. По его словам, Россия и Беларусь неоднократно обсуждали это и будут отвечать "действиями, которые обеспечат безопасность наших двух союзных государств".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя заявление Пескова, сказал, что "красные линии" Путина ограничиваются территорией РФ. "С нашей стороны российско-украинской границы мы сами разберемся, что нам делать в интересах украинского народа и безопасности Украины и Европы", – подчеркнул Кулеба.

1 декабря Путин заявил, что хочет получить от НАТО письменные гарантии, что Альянс не будет расширяться на восток. По его словам, НАТО продолжает расширение, несмотря на обещания не делать этого.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что РФ не может помешать Украине сблизиться с НАТО, так как Москва не имеет права голоса в этом вопросе. Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг заявил, что у РФ нет права вето на вступление Украины в НАТО, а тезис о сфере влияния России в отношении суверенных государств – неприемлем.

Россия осенью возобновила наращивать количество своих войск вблизи украинско-российской границы и на оккупированных территориях Донбасса, по оценке украинской разведки, там сосредоточено уже более 94 тыс. российских военных. РФ будет готова к эскалации в конце января, рассказывал министр обороны Украины Алексей Резников. Он допускает, что численность российских военных у границ Украины скоро может возрасти до 175 тыс.

В Кремле называли сообщения о подготовке вторжения "вбросами", и заявляли, что "Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов", и обвинили Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". При этом российская разведка сравнила ситуацию в Украине с той, которая наблюдалась в Грузии в преддверии военного конфликта с РФ в 2008 году.

В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

США и НАТО на протяжении последних недель неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границах и прозрачности намерений. В начале декабря госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил Россию, что за эскалацию агрессии в Украине США введут новые экономические санкции, "от которых до сих пор воздерживались". Россию ожидают финансовые и политические последствия, если она решится на агрессивные действия против Украины, заявил в конце ноября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Владимир Путин, Украина, НАТО, Финляндия, Вольфганг Ишингер, российская агрессия, война в Украине
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