"Хотеть не вредно". Арестович прокомментировал желание России не допустить вступления Украины в НАТО

"Они не хотят мирного урегулирования. Они хотят шантажа, они хотят торговли. Контуры этой торговли обозначены. Они хотят от НАТО гарантий непродвижения НАТО на восток, как они заявили. И позиция была заявлена к тому же саммиту [глав МИД стран] НАТО. И им тут же дали понять: "Ребята, куда расширяется НАТО – это дело НАТО и той стороны, которая расширяется, а вы тут при чем? НАТО – оборонный блок. Он никому не угрожает. Это вы тут бряцаете оружием, ездите техникой, рассказываете страшные сказки, как вы всех атакуете. Поэтому – до свидания. Вы здесь, а НАТО – здесь", – сказал Арестович.

Он считает, что именно из-за расширения НАТО идет "весь российский шантаж".

"Они всегда перед важными встречами обозначают рамочные позиции и свои желания. В этот раз они обозначили, что мы хотим, чтобы НАТО не расширялся. Хотеть не вредно", – заявил советник главы ОП.

Он объяснил, что если бы Запад согласился на нерасширение НАТО на восток, это бы означало, что президент РФ Владимир Путин "военным шантажом добился от Запада уступок в своей политике".

"Так это не работает. Не может военный блок, который по совокупной мощи раз в 50 сильнее Российской Федерации, идти на ее давление. Но никто не будет договариваться с Россией по поводу внутренних дел НАТО. Это несерьезно. Потому что это означало бы, что этому блоку кто-либо может диктовать условия. Это конец этого блока", – подчеркнул Арестович.