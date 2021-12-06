Американский сенатор Мерфи: Украина может стать для России новым Афганистаном

Мерфи: Если Россия решит продвинуться дальше в Украину, это будет для Москвы ошибкой исторического масштаба Фото: ЕРА

Запись беседы обнародовали на канале Мрефи в YouTube.

"Я был в Украине шесть раз. Я видел разведданные, угроза серьезная", – сказал сенатор и выразил надежду на то, что переговоры между президентом США Джо Байденом и президентом РФ Владимиром Путиным принесет свои плоды.

"Если Россия решит продвинуться дальше в Украину, это будет для Москвы ошибкой исторического масштаба. [...] Украина может стать следующим Афганистаном для России, если она решит пойти дальше. И от нас в Конгрессе зависит дать понять, что мы собираемся быть дипломатическими, политическими и военными партнерами Украины, что мы собираемся предоставить им усиленные военные системы, чтобы они могли защитить себя. И я надеюсь, что мы предпримем шаги в Конгрессе на следующей неделе, чтобы дать это понять", – добавил Мерфи.

Переговоры Байдена и Путина запланированы на 7 декабря. Они пройдут по видеосвязи.