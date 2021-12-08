Зеленский подписал закон о выделении 8 млрд грн на выплаты за вакцинацию от COVID-19

Об этом говорится в карточке законопроекта на сайте Верховной Рады.

Документ 7 декабря подписал спикер парламента Руслан Стефанчук, после этого законопроект был направлен на подпись главе государства.

За средства, полученные после иммунизации от COVID-19, украинцы с 19 декабря (в течение четырех месяцев после дня поступления денег) смогут купить абонемент в спортзал или фитнес-клуб, билеты для путешествий внутри страны – на внутренние авиа- и железнодорожные рейсы, книги или посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал.

Контекст:

Иммунизация против коронавируса в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля начался пятый этап вакцинации, сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. С начала вакцинальной кампании полный курс вакцинации прошли 12 млн украинцев.

15 ноября Зеленский анонсировал выплату по 1 тыс. грн за вакцинацию от COVID-19.

В Офисе президента отметили, что эти деньги не дадут наличными. Их можно будет потратить на определенный перечень услуг, что поможет поддержать бизнес в условиях пандемии.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что выплату анонсированной президентом 1 тыс. грн. профинансируют из фонда поддержки предпринимательства, пострадавшего от COVID-19.

Он анонсировал, что в этой программе смогут принять участие около 6 тыс. субъектов бизнеса. "3 млрд грн направляем на программу в этом году, еще 3 млрд грн – в начале следующего года с возможным расширением финансирования. Это отдельная программа из общего фонда государственного бюджета", – писал Шмыгаль.

2 декабря Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №6297 о выделении 8 млрд грн на поддержку бизнеса в "красных" зонах, эти средства могут быть использованы для выплаты по 1 тыс. грн вакцинированным от COVID-19 гражданам.