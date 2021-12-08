В трех регионах Украины от COVID-19 вакцинированы 50% жителей – Ляшко

В Украине полный курс вакцинации от коронавируса прошли 12 млн человек Фото: ЕРА

"Это Киев, где первой дозой вакцинировано более 67%, Киевская область – более 55%, Полтавская область – почти 52%. Приблизились к этому показателю Днепропетровская область, в которой 49% вакцинированных, и Черкасская область – 47%", – рассказал министр.

По его данным, в Киеве более 65% населения привились двумя дозами вакцины от COVID-19, в Киевской области этот показатель составляет 49%.