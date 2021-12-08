В Украине третий день растет число выявленных за сутки больных COVID-19

Больше всего новых инфицированных обнаружили в Киеве Фото: ЕРА

7 декабря в Украине зафиксирован 9371 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 809, медработников – 175). [...] Также за прошедшие сутки госпитализировано 2998 человек, летальных исходов – 450, выздоровело 26 804 человека", – говорится в сообщении.

Сутками ранее в стране подтвердили 8655 новых случаев коронавирусной инфекции. 6 ноября выявили 4478 инфицированных.

Всего с начала эпидемии в Украине подтвердили 3 519 981 случай коронавирусной инфекции, скончалось 89 436 пациентов с COVID-19, выздоровело 3 109 423 человека.

В Минздраве отметили, что 7 декабря в стране сделали 83 852 теста на коронавирус, из них методом ПЦР – 40 611.

Больше всего новых инфицирований зафиксировано в Киеве (1519), больше всего смертей – в Донецкой области (56).