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В Украине третий день растет число выявленных за сутки больных COVID-19

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Больше всего новых инфицированных обнаружили в Киеве
Больше всего новых инфицированных обнаружили в Киеве
Фото: ЕРА

7 декабря в Украине подтвердили 9371 новый случай коронавирусной инфекции, проинформировало 8 декабря в Facebook Министерство здравоохранения.

7 декабря в Украине зафиксирован 9371 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 809, медработников – 175). [...] Также за прошедшие сутки госпитализировано 2998 человек, летальных исходов – 450, выздоровело 26 804 человека", – говорится в сообщении.

Сутками ранее в стране подтвердили 8655 новых случаев коронавирусной инфекции. 6 ноября выявили 4478 инфицированных.

Всего с начала эпидемии в Украине подтвердили 3 519 981 случай коронавирусной инфекции, скончалось 89 436 пациентов с COVID-19, выздоровело 3 109 423 человека.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/2016129538550141

В Минздраве отметили, что 7 декабря в стране сделали 83 852 теста на коронавирус, из них методом ПЦР – 40 611.

Больше всего новых инфицирований зафиксировано в Киеве (1519), больше всего смертей – в Донецкой области (56).

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, сообщил 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко. В середине ноября власти заявили о начале спада четвертой волны.

Страна прошла осенний пик заболеваемости и смертности от коронавируса, заявили 24 ноября в Национальной академии наук Украины.

По данным Минздрава, 96,5% умерших с 1 августа по 31 октября от осложнений COVID-19 не были привиты двумя дозами вакцины.

Теги: Киев, Министерство здравоохранения, Донецкая область, эпидемия, смертность, болезнь, Минздрав, инфекция, регионы, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус, тестирование
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