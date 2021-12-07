В ВОЗ заявили, что информация о мерах борьбы со штаммом коронавируса "Омикрон" пока является предварительной

Клюге подчеркнул, что доминирующим в Европе и Центральной Азии остается штамм "Дельта" и вакцины против COVID-19 остаются эффективными в сокращении риска тяжелого течения заболевания и смертности. По его словам, еще предстоит узнать, будет ли "Омикрон" более заразным и более (или менее) серьезным по сравнению с другими штаммами.
"Информация, доступная по штамму, является предварительной и постоянно обновляющейся, в том числе о том, насколько эффективны наши контрмеры, включая наши вакцины, средства диагностики и лечения", – заявил он.
По словам Клюге, успех в борьбе с "Дельтой" сегодня будет означать успех в борьбе с "Омикроном" в будущем.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.
В ЮАР 22 ноября 2021 года обнаружили новый вариант коронавируса B.1.1.529, имеющий большое количество мутаций, вызывающих беспокойство. ВОЗ присвоила ему название "Омикрон".
В ВОЗ отмечают, что предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения этим вариантом по сравнению с другими.
В связи с распространением штамма Министерство иностранных дел Украины 29 ноября рекомендовало украинцам отказаться от поездок в семь стран, а Кабинет Министров запретил с 3 декабря въезд граждан из восьми стран.
3 декабря в ВОЗ информировали, что штамм "Омикрон" обнаружен в 38 странах. После этого сообщалось о появлении случаев заражения штаммом "Омикрон" в России и Румынии.
В Украине штамм "Омикрон" пока не выявили, сообщал 6 декабря министр здравоохранения Виктор Ляшко.