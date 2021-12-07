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В ВОЗ заявили, что информация о мерах борьбы со штаммом коронавируса "Омикрон" пока является предварительной

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Клюге отметил, что в Европе пока доминирует штамм "Дельта"
Клюге отметил, что в Европе пока доминирует штамм "Дельта"
Фото: EPA

Всемирная организация здравоохранения пока располагает предварительной и меняющейся информацией об эффективности существующих мер борьбы с коронавирусом в противодействии штамму "Омикрон". Об этом на брифинге 7 декабря заявил глава Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге, сообщается на сайте организации.

Клюге подчеркнул, что доминирующим в Европе и Центральной Азии остается штамм "Дельта" и вакцины против COVID-19 остаются эффективными в сокращении риска тяжелого течения заболевания и смертности. По его словам, еще предстоит узнать, будет ли "Омикрон" более заразным и более (или менее) серьезным по сравнению с другими штаммами.

"Информация, доступная по штамму, является предварительной и постоянно обновляющейся, в том числе о том, насколько эффективны наши контрмеры, включая наши вакцины, средства диагностики и лечения", – заявил он.

По словам Клюге, успех в борьбе с "Дельтой" сегодня будет означать успех в борьбе с "Омикроном" в будущем.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

В ЮАР 22 ноября 2021 года обнаружили новый вариант коронавируса B.1.1.529, имеющий большое количество мутаций, вызывающих беспокойство. ВОЗ присвоила ему название "Омикрон".

В ВОЗ отмечают, что предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения этим вариантом по сравнению с другими.

В связи с распространением штамма Министерство иностранных дел Украины 29 ноября рекомендовало украинцам отказаться от поездок в семь стран, а Кабинет Министров запретил с 3 декабря въезд граждан из восьми стран.

3 декабря в ВОЗ информировали, что штамм "Омикрон" обнаружен в 38 странах. После этого сообщалось о появлении случаев заражения штаммом "Омикрон" в России и Румынии

В Украине штамм "Омикрон" пока не выявили, сообщал 6 декабря министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: ВОЗ, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус, Ханс Клюге, Дельта, Омикрон
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