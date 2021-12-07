В ВОЗ заявили, что информация о мерах борьбы со штаммом коронавируса "Омикрон" пока является предварительной

Клюге отметил, что в Европе пока доминирует штамм "Дельта" Фото: EPA

Клюге подчеркнул, что доминирующим в Европе и Центральной Азии остается штамм "Дельта" и вакцины против COVID-19 остаются эффективными в сокращении риска тяжелого течения заболевания и смертности. По его словам, еще предстоит узнать, будет ли "Омикрон" более заразным и более (или менее) серьезным по сравнению с другими штаммами.

"Информация, доступная по штамму, является предварительной и постоянно обновляющейся, в том числе о том, насколько эффективны наши контрмеры, включая наши вакцины, средства диагностики и лечения", – заявил он.

По словам Клюге, успех в борьбе с "Дельтой" сегодня будет означать успех в борьбе с "Омикроном" в будущем.