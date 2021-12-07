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ДЕНЬГИ

На госпитализацию COVID-больных потратят почти 15 млрд грн вместо запланированных 9 млрд

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По состоянию на ноябрь на медгарантии для пациентов с COVID-19 уже потратили 10,2 млрд грн
По состоянию на ноябрь на медгарантии для пациентов с COVID-19 уже потратили 10,2 млрд грн
Фото: depositphotos.com

До конца года объем бюджетных расходов на лечение пациентов с COVID-19 на стационаре составит около 14,8 млрд грн вместо запланированных 9 млрд грн. Об этом сообщает экспертная организация StateWatch со ссылкой на официальный ответ Национальной службы здоровья Украины.

В начале этого года Министерство здравоохранения для реализации пакетов медгарантий для больных COVID-19 предусмотрело 9 млрд грн. Средства планировалось потратить для около 258 тыс. госпитализированных лиц с коронавирусом.

Однако в 2021 году после внесенных изменений в бюджет по этому направлению объем расходов составляет 14,8 млрд грн, а количество пациентов, воспользовавшихся этим пакетом медгарантий по состоянию на ноябрь, составляет 471 тыс. человек. То есть почти вдвое больше, чем было запланировано в начале года.

По состоянию на ноябрь по направлению расходов на медгарантии для пациентов с COVID-19 уже было израсходовано 10,2 млрд грн.

Средства реализуются НСЗУ по бюджетной программе "Реализация программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения" на 2021 год, которая содержит направление расходов на лечение больных COVID-19 в стационаре.

В показателях бюджетной программы заложено, что расходы на лечение одного больного COVID-19 в стационаре в 2021 году составляют в среднем 35 тыс. грн.

В то же время, по расчетам аналитиков StateWatch, в этом году средняя стоимость полного курса вакцинации для одного человека составляет около 552 грн.

Инфографика: statewatch.org.ua
Инфографика: statewatch.org.ua

Согласно данным Минздрава, 91,1% госпитализированных не были вакцинированы ни одной дозой. Оцененный Национальной академией наук Украины расчетный уровень эффективности вакцин составляет 87% при полной вакцинации и 67% при вакцинации одной дозой двудозной вакцины.

В то же время уровень защиты от реанимирования (основного звена расхода средств, предусмотренных на лечение) и возникновения осложнений превышает 95% при полной вакцинации, независимо от производителя и типа вакцины.

Поэтому эксперты StateWatch считают, что нужно перераспределить средства госбюджета для вакцинации населения Украины не менее 70%. Такой подход к борьбе с пандемией будет не только способствовать созданию коллективного иммунитета против COVID-19, но и позволит в 10 раз уменьшить расходы бюджетных средств на лечение пациентов с COVID-19, уверены эксперты.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, сообщил 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко. В середине ноября власти заявили о начале спада четвертой волны.

Страна прошла осенний пик заболеваемости и смертности от коронавируса, заявили 24 ноября в Национальной академии наук Украины.

По состоянию на 7 декабря, в Украине подтвердили 3,5 млн случаев COVID-19, умерло почти 89 тыс.

По данным Минздрава, 96,5% умерших с 1 августа по 31 октября от осложнений COVID-19 не были привиты двумя дозами вакцины.

Теги: вакцинация, лечение, Национальная служба здоровья, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус
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