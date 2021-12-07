На госпитализацию COVID-больных потратят почти 15 млрд грн вместо запланированных 9 млрд

По состоянию на ноябрь на медгарантии для пациентов с COVID-19 уже потратили 10,2 млрд грн Фото: depositphotos.com

В начале этого года Министерство здравоохранения для реализации пакетов медгарантий для больных COVID-19 предусмотрело 9 млрд грн. Средства планировалось потратить для около 258 тыс. госпитализированных лиц с коронавирусом.

Однако в 2021 году после внесенных изменений в бюджет по этому направлению объем расходов составляет 14,8 млрд грн, а количество пациентов, воспользовавшихся этим пакетом медгарантий по состоянию на ноябрь, составляет 471 тыс. человек. То есть почти вдвое больше, чем было запланировано в начале года.

По состоянию на ноябрь по направлению расходов на медгарантии для пациентов с COVID-19 уже было израсходовано 10,2 млрд грн.

Средства реализуются НСЗУ по бюджетной программе "Реализация программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения" на 2021 год, которая содержит направление расходов на лечение больных COVID-19 в стационаре.

В показателях бюджетной программы заложено, что расходы на лечение одного больного COVID-19 в стационаре в 2021 году составляют в среднем 35 тыс. грн.

В то же время, по расчетам аналитиков StateWatch, в этом году средняя стоимость полного курса вакцинации для одного человека составляет около 552 грн.

Инфографика: statewatch.org.ua

Согласно данным Минздрава, 91,1% госпитализированных не были вакцинированы ни одной дозой. Оцененный Национальной академией наук Украины расчетный уровень эффективности вакцин составляет 87% при полной вакцинации и 67% при вакцинации одной дозой двудозной вакцины.

В то же время уровень защиты от реанимирования (основного звена расхода средств, предусмотренных на лечение) и возникновения осложнений превышает 95% при полной вакцинации, независимо от производителя и типа вакцины.

Поэтому эксперты StateWatch считают, что нужно перераспределить средства госбюджета для вакцинации населения Украины не менее 70%. Такой подход к борьбе с пандемией будет не только способствовать созданию коллективного иммунитета против COVID-19, но и позволит в 10 раз уменьшить расходы бюджетных средств на лечение пациентов с COVID-19, уверены эксперты.