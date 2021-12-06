В Минздраве заявили, что вакцинироваться от коронавируса можно через 28 дней после перенесенного COVID-19

На данный момент неизвестно, сколько длится иммунитет после перенесенного COVID-19 Фото: EPA

По словам Заики, вакцинироваться необходимо даже в том случае, если человек переболел COVID-19 или заболел после первой дозы вакцины в связи с тем, что невакцинированные, которые уже переболели этим заболеванием, имеют в два раза больший риск заболеть, чем вакцинированные.

"Если вы заболели коронавирусной болезнью и после болезни прошло 28 дней – вакцинируйтесь. Если получили первую дозу вакцины от коронавирусной болезни и заболели COVID-19, – подождите 28 дней и получите вторую дозу", – призвал представитель Минздрава.