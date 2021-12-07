COVID-19 в Украине. Заболели более 8 тыс. человек, умерли – 467

Среди заболевших – 716 детей и 200 медработника. Попали в больницу 1349 инфицированных. 467 пациентов умерли, 22 878 – выздоровели.

Сутками ранее в стране подтвердили 4478 новых случаев коронавирусной инфекции и 239 смертей среди пациентов с COVID-19.

За все время пандемии коронавирусной инфекции в Украине, по информации Минздрава, заболело 3 510 610 человек, выздоровели 3 082 619 человек, летальных исходов – 88 986.