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Опыт болезни COVID-19 не убеждает антивакцинаторов в необходимости прививки – исследование

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Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля
Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля
Фото: darnitsa.ua

Опыт болезни COVID-19 влияет на мнение противников вакцинации по поводу необходимости прививки только в одном из 10 случаев, об этом свидетельствуют исследования Gradus Research, проведенные по заказу "Дарницы", сообщает пресс-служба фармацевтической компании.

У 70% лиц, переболевших COVID-19, отношение к вакцинации не изменилось: 44% продолжают считать ее необходимой, а 26% остаются противниками.

"Лишь 11% опрошенных, которые ранее были против вакцинации, после болезни изменили свое мнение на противоположное", – отмечается в сообщении.

При этом главными причинами отказа от вакцинации ее противники называют то, что вакцина еще недостаточно проверена (67%), и страх побочных эффектов (64%).

Также исследование показало, что почти девять из 10 вакцинированных от COVID-19 хотя бы одной дозой имеют сертификат о вакцинации. И более 60% из них хранят его в электронном формате, в том числе в приложении "Дія".

Согласно результатам исследования, поддержка респондентами ограничений на пользование транспортом и посещение общественных заведений не зависит существенно от того, болели они COVID-19 или нет. В обоих случаях ответы респондентов разделились примерно поровну.

Исследование компании Gradus Research по заказу фармацевтической компании "Дарница" проходило 2–4 ноября 2021 года. Общее количество опрошенных в Харькове, Киеве, Львове, Одессе, Запорожье и Днепре составило более 1500 человек в возрасте от 18 до 60 лет.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, сообщил 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко. В середине ноября власти заявили о начале спада четвертой волны.

Страна прошла осенний пик заболеваемости и смертности от коронавируса, заявили 24 ноября в Национальной академии наук Украины.

По состоянию на 7 декабря в Украине подтвердили 3,5 млн случаев COVID-19, умерло почти 89 тыс. человек.

По данным Минздрава, 96,5% умерших с 1 августа по 31 октября от осложнений COVID-19 не были привиты двумя дозами вакцины.

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 летС начала вакцинальной кампании на 7 декабря получили первую дозу 13,8 млн человек, полностью иммунизированы и получили две дозы 11,9 млн.

Кабинет Министров Украины 6 октября на своем заседании выделил 25 млн грн на популяризацию вакцинации от коронавируса. Глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что его ведомство будет координировать разработку контента для продвижения вакцинации. По его словам, рекламы прививок от коронавируса в пределах социальной квоты недостаточно для массового информирования украинцев.

Фармацевтическая компания "Дарница" создала платформу postcovid.darnitsa.ua о пост-COVID-19-синдроме. На нем специалисты компании собирают, анализируют и систематизируют международную и отечественную практику, исследования о последствиях COVID-19 и путях их преодоления.

Теги: соцопрос, вакцинация, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, Darnitsa Group
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