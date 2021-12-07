Опыт болезни COVID-19 не убеждает антивакцинаторов в необходимости прививки – исследование

У 70% лиц, переболевших COVID-19, отношение к вакцинации не изменилось: 44% продолжают считать ее необходимой, а 26% остаются противниками.

"Лишь 11% опрошенных, которые ранее были против вакцинации, после болезни изменили свое мнение на противоположное", – отмечается в сообщении.

При этом главными причинами отказа от вакцинации ее противники называют то, что вакцина еще недостаточно проверена (67%), и страх побочных эффектов (64%).

Также исследование показало, что почти девять из 10 вакцинированных от COVID-19 хотя бы одной дозой имеют сертификат о вакцинации. И более 60% из них хранят его в электронном формате, в том числе в приложении "Дія".

Согласно результатам исследования, поддержка респондентами ограничений на пользование транспортом и посещение общественных заведений не зависит существенно от того, болели они COVID-19 или нет. В обоих случаях ответы респондентов разделились примерно поровну.

Исследование компании Gradus Research по заказу фармацевтической компании "Дарница" проходило 2–4 ноября 2021 года. Общее количество опрошенных в Харькове, Киеве, Львове, Одессе, Запорожье и Днепре составило более 1500 человек в возрасте от 18 до 60 лет.