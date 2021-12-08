Обе прививки от коронавируса получили 12 млн украинцев

Привиться от коронавируса в Украине могут все желающие в возрасте от 12 лет Фото: ЕРА

"За сутки 7 декабря в Украине [...] 199 765 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 79 270 человек, полностью иммунизированы 120 495 человек", – говорится в сообщении.

Прививки во вторник делали 968 мобильных бригад по иммунизации, 3309 пунктов и 466 центров вакцинации.

"С начала вакцинальной кампании привито 13 905 433 человека, из них получили первую дозу 13 905 431 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы 12 042 233 человека. В общей сложности сделано 25 947 664 прививки", – отметили в Минздраве.

Накануне в стране ввели почти 189 тыс. доз вакцин от COVID-19.

По данным Минздрава, больше всего прививок за все время сделали в стране вакциной от Pfizer – 5 822 638.