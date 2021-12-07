Глава Бюро ВОЗ в Европе считает, что обязательная вакцинация должна быть крайней мерой, когда другие исчерпаны

Массовая вакцинация от COVID-19 в мире началась в декабре 2020 года Фото: EPA

"Мой призыв: не требовать вакцинацию без предварительной коммуникации с обществом. Обязательная вакцинация – это крайняя мера, которая может применяться только тогда, когда исчерпаны все другие возможные варианты повышения уровня вакцинации", – сказал он.

По словам Клюге, необходимо учитывать влияние, которое обязательная вакцинация может оказать на общественное доверие, а также на распространение иммунизации

Он также заявил, что введение обязательной вакцинации не должно способствовать неравенству в доступе населения к медуслугам.