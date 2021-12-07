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Глава Бюро ВОЗ в Европе считает, что обязательная вакцинация должна быть крайней мерой, когда другие исчерпаны

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Массовая вакцинация от COVID-19 в мире началась в декабре 2020 года
Массовая вакцинация от COVID-19 в мире началась в декабре 2020 года
Фото: EPA

Глава Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге считает, что обязательную вакцинацию против коронавируса нужно вводить только в качестве крайней меры. Об этом он заявил на брифинге 7 декабря, сообщила пресс-служба бюро.

"Мой призыв: не требовать вакцинацию без предварительной коммуникации с обществом. Обязательная вакцинация – это крайняя мера, которая может применяться только тогда, когда исчерпаны все другие возможные варианты повышения уровня вакцинации", – сказал он.

По словам Клюге, необходимо учитывать влияние, которое обязательная вакцинация может оказать на общественное доверие, а также на распространение иммунизации

Он также заявил, что введение обязательной вакцинации не должно способствовать неравенству в доступе населения к медуслугам.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в мире началась в конце 2020 года. По данным агентства Bloomberg, в мире сделали более 8,23 млрд прививок.

1 декабря глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что пришло время начать дискуссию об обязательной вакцинации от COVID-19.

Первой в Евросоюзе решение об обязательной вакцинации от коронавируса приняли в Австрии. Оно вступит в силу 1 февраля 2022 года.

22 сентября министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщал, что Минздрав предложил ввести обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции сотрудников учреждений образования, министерств и органов центральной власти, а также местных государственных администраций. Минздрав утвердил этот приказ 4 октября, его зарегистрировали в Минюсте 7 октября. Приказ вступил в силу через месяц со дня его опубликования – с 8 ноября.

9 ноября Минздрав расширил список профессий, представители которых должны пройти обязательную вакцинацию от коронавируса. В него вошли сотрудники предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления центральных органов исполнительной власти; учреждений, оказывающих социальные услуги, учреждений социальной защиты детей, реабилитационных учреждений; предприятий, учреждений и организаций, включенных в перечень объектов госсобственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства. Приказ вступит в силу 9 декабря.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: ВОЗ, вакцинация, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус, Ханс Клюге, прививки
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