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Глобальная рекламная платформа MGID запустила в Украине кампанию против фейков о вакцинации

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Сергей Денисенко: COVID-19 проблема планетарного масштаба, и мы стараемся помогать распространять проверенные материалы о вакцинации, бороться с фейками и находить полезную информацию, сотрудничая с Министерством здравоохранения
Сергей Денисенко: COVID-19 – проблема планетарного масштаба, и мы стараемся помогать распространять проверенные материалы о вакцинации, бороться с фейками и находить полезную информацию, сотрудничая с Министерством здравоохранения
Фото: Sergey Denisenko / Facebook

Украинская глобальная компания MGID решила поддержать Министерство здравоохранения и запустила рекламную кампанию, цель которой – продвижение правдивой информации о вакцинах и вакцинации. Это социальная инициатива MGID, рассказал СЕО компании Сергей Денисенко на своей странице в Facebook.

Он объяснил, что суть кампании в том, чтобы как можно больше украинцев получили возможность ознакомиться с официальной информацией о вакцинах против COVID-19, которые доступны в Украине. Для этого MGID демонстрирует прямо сейчас соответствующие уведомления аудитории для более чем 30 тыс. сайтов.

"Несмотря на ускорение темпов вакцинации в стране за последний месяц, полностью вакцинировались менее 30% украинцев. Такой низкий процент во многом связан с распространением фейковой информации о влиянии вакцины на организм и ее эффективности. Вместе [с Минздравом] мы запустили рекламную кампанию, цель которой – донести правдивую информацию о важности вакцинации как можно большему количеству людей и развеять распространенные мифы. Мы надеемся, что общими усилиями сможем достучаться до тех, кто сомневается, прививаться или нет. Ведь на кону – не только экономика страны. На кону – жизни людей", – пояснил Денисенко.

Он отметил, что MGID – глобальная компания с офисами на четырех континентах, самый большой из которых расположен в Украине.

"Несмотря на географическую распространенность, мы всегда стараемся быть ближе к проблемам каждой страны, где мы начинаем работать. COVID-19 – проблема планетарного масштаба, и мы стараемся помогать распространять проверенные материалы о вакцинации, бороться с фейками и находить полезную информацию, сотрудничая с Министерством здравоохранения во всех наших регионах присутствия. Так как MGID, прежде всего, является рекомендательной системой, для этого мы используем возможности нашей платформы", – рассказал СЕО.

https://www.facebook.com/sergey.denisenko.581/posts/4830852730299801

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, сообщил 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко. В середине ноября власти заявили о начале спада четвертой волны.

Страна прошла осенний пик заболеваемости и смертности от коронавируса, заявили 24 ноября в Национальной академии наук Украины.

По состоянию на 7 декабря в Украине подтвердили 3,5 млн случаев COVID-19, умерло почти 89 тыс.

По данным Минздрава, 96,5% умерших с 1 августа по 31 октября от осложнений COVID-19 не были привиты двумя дозами вакцины.

Кабинет Министров Украины 6 октября на своем заседании выделил 25 млн грн на популяризацию вакцинации от коронавируса. Глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что его ведомство будет координировать разработку контента для продвижения вакцинации. По его словам, рекламы прививок от коронавируса в пределах социальной квоты недостаточно для массового информирования украинцев.

Теги: Министерство здравоохранения, вакцинация, фейк, Минздрав, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, пандемия, коронавирус
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