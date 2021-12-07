Глобальная рекламная платформа MGID запустила в Украине кампанию против фейков о вакцинации

Сергей Денисенко: COVID-19 – проблема планетарного масштаба, и мы стараемся помогать распространять проверенные материалы о вакцинации, бороться с фейками и находить полезную информацию, сотрудничая с Министерством здравоохранения Фото: Sergey Denisenko / Facebook

Он объяснил, что суть кампании в том, чтобы как можно больше украинцев получили возможность ознакомиться с официальной информацией о вакцинах против COVID-19, которые доступны в Украине. Для этого MGID демонстрирует прямо сейчас соответствующие уведомления аудитории для более чем 30 тыс. сайтов.

"Несмотря на ускорение темпов вакцинации в стране за последний месяц, полностью вакцинировались менее 30% украинцев. Такой низкий процент во многом связан с распространением фейковой информации о влиянии вакцины на организм и ее эффективности. Вместе [с Минздравом] мы запустили рекламную кампанию, цель которой – донести правдивую информацию о важности вакцинации как можно большему количеству людей и развеять распространенные мифы. Мы надеемся, что общими усилиями сможем достучаться до тех, кто сомневается, прививаться или нет. Ведь на кону – не только экономика страны. На кону – жизни людей", – пояснил Денисенко.

Он отметил, что MGID – глобальная компания с офисами на четырех континентах, самый большой из которых расположен в Украине.

"Несмотря на географическую распространенность, мы всегда стараемся быть ближе к проблемам каждой страны, где мы начинаем работать. COVID-19 – проблема планетарного масштаба, и мы стараемся помогать распространять проверенные материалы о вакцинации, бороться с фейками и находить полезную информацию, сотрудничая с Министерством здравоохранения во всех наших регионах присутствия. Так как MGID, прежде всего, является рекомендательной системой, для этого мы используем возможности нашей платформы", – рассказал СЕО.