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Стерненко и покупка COVID-сертификата. Google представил топ поисковых запросов в Украине в 2021-м

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Самым популярным запросом украинцев в Google стало Евро 2020
Самым популярным запросом украинцев в Google стало Евро 2020
Фото: depositphotos.com

Самыми популярными запросами украинских пользователей поисковой системы Google в 2021 году стали "Евро 2020", сериал "Игра в кальмара" и шоу "Холостяк". Об этом изданию "ГОРДОН" сообщили в пресс-службе "Google Україна".

Кроме того, украинцы активно искали информацию о сервисе онлайн-обучения Классрум, футбольном матче Украина – Англия на Евро, бое украинца Александра Усика с британцем Энтони Джошуа, песенном конкурсе "Евровидение 2021", футбольном матче Украина – Швеция, Олимпиаде и вступительной кампании.

Самыми популярными по количеству запросов стали следующие персоны: боксер Александр Усик, российский оппозиционер Алексей Навальный, российская певица МакSим, активист Сергей Стерненко, участница шоу "Холостяк" Адель Асанти, голливудский актер Алек Болдуин, спортсмен и нардеп Жан Беленюк, президент США Джо Байден, героиня шоу "Холостячка" и певица Злата Огневич, футболист Андрей Ярмоленко.

Также украинцы часто гуглили многих ушедших из жизни персон, среди них: британский принц Филипп, российский актер Владимир Меньшов, французский актер Жан-Поль Бельмондо, украинский хореограф Григорий Чапкис, украинский нардеп Антон Поляков, российские актеры Александр Шаляпин и Андрей Мягков, автоблогер Саид Губденский, российский музыкант Петр Мамонов и российский актер Валерий Гаркалин.

Самыми популярными фильмами и мультфильмами этого года стали: "Веном 2", "Отряд самоубийц 2", "Круэлла", "Гнев человеческий", "Красное сообщение", "Лига справедливости"(режиссерская версия Зака Снайдера), "После 3", "Босс молокосос 2", "Дюна" и "Душа".

Среди самых популярных сериалов: "Игра в кальмара", "Джинни и Джорджия", "Жуки" (2 сезон), "Постучи в мою дверь", "Отпуск", "Атака титанов", "Трудные подростки" (3 сезон), "Бриджертоны", "Милиционер с Рублевки" и "Папик" (2 сезон).

Самые популярные телешоу, по версии "Google Україна": "Холостяк", "Евровидение", "Холостячка 2", "Пацанки" (6 сезон), "Игра на ТНТ", "Оскар 2021", "Маска", "Супербабушка", "Звезды в Африке" и "Танцы со звездами".

Также украинцы часто искали, где купить игрушку-антистресс поп-ит, билет на поезд, iPhone 13, игрушку-антистресс симпл-димпл, пропуск в транспорт Киева, санки, сертификат о вакцинации, PlayStation 5, биткоин и витамин D.

В 2021 году украинцы часто искали значение слов и словосочетаний aboba, симпл-димпл, формалин, поп-ит, локдаун, митинг, клабхаус, "Игра в кальмара", радужный поцелуй и фриланс.

Чаще всего украинцы интересовались, как умер Сквидвард (герой мультфильма "Спанч Боб"), как выйти замуж, как изменить поставщика газа, как сыграла Украина, как получить сертификат о вакцинации, как компактно собрать чемодан, как получить 1000 грн за вакцинацию, как обновить "Дію", как зарегистрироваться в "Дії" и как похудеть за неделю.

Теги: Евровидение, Украина, Google, Алексей Навальный, Джо Байден, iPhone, Александр Усик, Евро 2020, Андрей Мягков, Андрей Ярмоленко, украинцы, Холостяк, Алек Болдуин, Злата Огневич, Сергей Стерненко, Валерий Гаркалин, Жан Беленюк, PlayStation, МакSим, Энтони Джошуа, принц Филипп, Григорий Чапкис, Антон Поляков, приложение Дія, Веном, Холостячка, Зак Снайдер, Жан-Поль Бельмондо, Игра в кальмара
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