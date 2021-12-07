Стерненко и покупка COVID-сертификата. Google представил топ поисковых запросов в Украине в 2021-м

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Самыми популярными фильмами и мультфильмами этого года стали: "Веном 2", "Отряд самоубийц 2", "Круэлла", "Гнев человеческий", "Красное сообщение", "Лига справедливости"(режиссерская версия Зака Снайдера), "После 3", "Босс молокосос 2", "Дюна" и "Душа".

Среди самых популярных сериалов: "Игра в кальмара", "Джинни и Джорджия", "Жуки" (2 сезон), "Постучи в мою дверь", "Отпуск", "Атака титанов", "Трудные подростки" (3 сезон), "Бриджертоны", "Милиционер с Рублевки" и "Папик" (2 сезон).

Самые популярные телешоу, по версии "Google Україна": "Холостяк", "Евровидение", "Холостячка 2", "Пацанки" (6 сезон), "Игра на ТНТ", "Оскар 2021", "Маска", "Супербабушка", "Звезды в Африке" и "Танцы со звездами".

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