Без резни, но с бытовухой в стиле ситкомов. Каким получился фильм "Веном 2"

События "Венома 2" происходят спустя год после оригинальной ленты. Главный герой Эдди Брок (Том Харди) пытается возобновить журналистскую карьеру и постепенно свыкается с необходимостью делить быт с Веномом. Их размеренную, практически семейную жизнь переворачивает с ног на голову убийца-психопат Клетус Кэсседи (Вуди Харрельсон), который заполучает в свое распоряжение симбиота Карнажа и сбегает из тюрьмы после неудавшейся казни.

Фото: imdb.com

В оригинале лента имеет подзаголовок Let There Be Carnage – буквально "Да будет резня". Он же обыгрывает и имя нового симбиота. Однако никакой резни так и не происходит. Создатели, как и в случае с первым "Веномом", побоялись поставить фильму взрослый рейтинг и опять превратили ленту о кровожадном инопланетном монстре, который обожает поедать человеческие мозги, в семейное кино.

В Штатах "Веном 2" вышел с рейтингом PG-13, в Украине – 16+. Поэтому никакой жести, крови или откусанных голов в кадре не покажут: все стерильно, а количество более-менее подходящих под рейтинг 16+ сцен можно сосчитать на пальцах одной руки. Это расстраивает еще и по той причине, что в дальнейшем "Веном" может полноценно присоединиться к киновселенной Marvel, а в таком случае Disney уж точно не позволит показать симбиота во всей красе – жуткого и кровожадного.

Фото: venom.movie

Что касается актерского состава, то Харди все так же хорош – он фактически вытягивает на себе весь фильм. А вот невероятно харизматичного Харрельсона в роли психопата было предательски мало. Как только он пытается перетянуть одеяло на себя, его сразу же прячут за ширмой Карнажа. Наоми Харрис справилась с ролью Крик неплохо, но при взгляде на нее не покидает ощущение, будто вы смотрите "Пиратов Карибского моря" – слишком уж ее героиня похожа на Калипсо, не только внешне, но и характером.

С сюжетом авторы тоже особо не заморачивались. Фактически фильм является сплошным фансервисом – появления Карнажа фанаты ждали еще с первых фильмов о "Человеке-пауке", не говоря уж о его столкновении с Веномом. По такой же схеме снимались "Чужой против Хищника", "Годзила против Конга", "Бетмэн против Супермена" и много других лент. Естественно, ни о каком глубоком раскрытии персонажей в таком случае речи не идет.

Кэсседи весь фильм такой себе карикатурный доктор Зло, и даже любовная линия его никак не очеловечивает. Авторы зачем-то уделили большую часть хронометража страданиям возлюбленной Кэсседи, при этом толком не раскрыв их отношений. Из-за этого в их искренность сложно поверить, а уж тем более – сопереживать этим героям. Не спасает персонажа Харрельсона и внезапная драма под конец ленты: о ней зритель узнает только со слов Кэсседи – никакого визуального повествования. Просто держите грустную историю и жалейте антагониста. Это так не работает.

Не смогли авторы "Венома 2" удивить и в графике (особенно сильно это заметно на фоне недавно вышедшего "Шан-Чи" с его великолепными пейзажами, драконами и другими мифическими существами). В "Веноме" драка двух компьютерных моделей выглядит хоть и лучше, чем в финале "Черной пантеры", но все еще слабовато для фильма Marvel.

Фото: venom.movie

Пожалуй, единственная причина смотреть эту ленту – это взаимодействие Брока и Венома. Их ссоры, постоянные издевки и подколы стоят того, чтобы снять отдельный ситком о семейной жизни. Не нужно никаких Карнажей, сомнительных любовных линий и компьютерной графики – пусть Брок и Веном болтают друг с другом в уютном сериальчике. Их отношения цепляли и в первой части, но сейчас, когда за ленту взялся Энди Серкис (именно его мы должны благодарить за потрясающего Голлума из "Властелина колец"), они вышли на совершенно иной уровень. Это смешно, интересно, это хочется смотреть без конца.

И только по этой причине "Веном 2" нельзя назвать плохим фильмом. Несмотря на плохую графику, отсутствие внятного сюжета и прописанных второстепенных персонажей, после выхода из кинозала нет ощущения потраченного впустую времени. Он легкий, веселый и со своей главной задачей – развлечь зрителя – справляется. Это отличная комедия, но, к сожалению, весьма посредственный рассказ о Веноме.

P.S.: В фильме одна сцена после первых титров. Она очень важна для дальнейшей судьбы героя – не пропустите ее.

