ГОРДОН
 
 
КУЛЬТУРА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Без резни, но с бытовухой в стиле ситкомов. Каким получился фильм "Веном 2"

 
|
Мировая премьера "Венома 2" состоялась 1 октября
Мировая премьера "Венома 2" состоялась 1 октября
Фото: venommovie / Instagram

Мировая премьера второго фильма об инопланетном симбиоте Веноме, живущем в теле журналиста Эдди Брока, состоялась 1 октября. Украинцы ленту смогут посмотреть с опозданием: 8 октября начинаются предпоказы, а 14-го – полноценная премьера. Сумел ли "Веном 2. Карнаж" превзойти первую часть и стоит ли идти на него в кинотеатр – в обзоре издания "ГОРДОН".

События "Венома 2" происходят спустя год после оригинальной ленты. Главный герой Эдди Брок (Том Харди) пытается возобновить журналистскую карьеру и постепенно свыкается с необходимостью делить быт с Веномом. Их размеренную, практически семейную жизнь переворачивает с ног на голову убийца-психопат Клетус Кэсседи (Вуди Харрельсон), который заполучает в свое распоряжение симбиота Карнажа и сбегает из тюрьмы после неудавшейся казни.

Фото: imdb.com
Фото: imdb.com

В оригинале лента имеет подзаголовок Let There Be Carnage – буквально "Да будет резня". Он же обыгрывает и имя нового симбиота. Однако никакой резни так и не происходит. Создатели, как и в случае с первым "Веномом", побоялись поставить фильму взрослый рейтинг и опять превратили ленту о кровожадном инопланетном монстре, который обожает поедать человеческие мозги, в семейное кино.

В Штатах "Веном 2" вышел с рейтингом PG-13, в Украине – 16+. Поэтому никакой жести, крови или откусанных голов в кадре не покажут: все стерильно, а количество более-менее подходящих под рейтинг 16+ сцен можно сосчитать на пальцах одной руки. Это расстраивает еще и по той причине, что в дальнейшем "Веном" может полноценно присоединиться к киновселенной Marvel, а в таком случае Disney уж точно не позволит показать симбиота во всей красе – жуткого и кровожадного.

Фото: venom.movie
Фото: venom.movie

Что касается актерского состава, то Харди все так же хорош – он фактически вытягивает на себе весь фильм. А вот невероятно харизматичного Харрельсона в роли психопата было предательски мало. Как только он пытается перетянуть одеяло на себя, его сразу же прячут за ширмой Карнажа. Наоми Харрис справилась с ролью Крик неплохо, но при взгляде на нее не покидает ощущение, будто вы смотрите "Пиратов Карибского моря" – слишком уж ее героиня похожа на Калипсо, не только внешне, но и характером.

С сюжетом авторы тоже особо не заморачивались. Фактически фильм является сплошным фансервисом – появления Карнажа фанаты ждали еще с первых фильмов о "Человеке-пауке", не говоря уж о его столкновении с Веномом. По такой же схеме снимались "Чужой против Хищника", "Годзила против Конга", "Бетмэн против Супермена" и много других лент. Естественно, ни о каком глубоком раскрытии персонажей в таком случае речи не идет.

Кэсседи весь фильм такой себе карикатурный доктор Зло, и даже любовная линия его никак не очеловечивает. Авторы зачем-то уделили большую часть хронометража страданиям возлюбленной Кэсседи, при этом толком не раскрыв их отношений. Из-за этого в их искренность сложно поверить, а уж тем более – сопереживать этим героям. Не спасает персонажа Харрельсона и внезапная драма под конец ленты: о ней зритель узнает только со слов Кэсседи – никакого визуального повествования. Просто держите грустную историю и жалейте антагониста. Это так не работает.

Не смогли авторы "Венома 2" удивить и в графике (особенно сильно это заметно на фоне недавно вышедшего "Шан-Чи" с его великолепными пейзажами, драконами и другими мифическими существами). В "Веноме" драка двух компьютерных моделей выглядит хоть и лучше, чем в финале "Черной пантеры", но все еще слабовато для фильма Marvel.

Фото: venom.movie
Фото: venom.movie

Пожалуй, единственная причина смотреть эту ленту – это взаимодействие Брока и Венома. Их ссоры, постоянные издевки и подколы стоят того, чтобы снять отдельный ситком о семейной жизни. Не нужно никаких Карнажей, сомнительных любовных линий и компьютерной графики – пусть Брок и Веном болтают друг с другом в уютном сериальчике. Их отношения цепляли и в первой части, но сейчас, когда за ленту взялся Энди Серкис (именно его мы должны благодарить за потрясающего Голлума из "Властелина колец"), они вышли на совершенно иной уровень. Это смешно, интересно, это хочется смотреть без конца.

И только по этой причине "Веном 2" нельзя назвать плохим фильмом. Несмотря на плохую графику, отсутствие внятного сюжета и прописанных второстепенных персонажей, после выхода из кинозала нет ощущения потраченного впустую времени. Он легкий, веселый и со своей главной задачей – развлечь зрителя – справляется. Это отличная комедия, но, к сожалению, весьма посредственный рассказ о Веноме.

P.S.: В фильме одна сцена после первых титров. Она очень важна для дальнейшей судьбы героя – не пропустите ее.

ВИДЕО
Видео: B&H Film Distribution Company / YouTube
Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: кино, фильм, Том Харди, Вуди Харрельсон, Веном
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Нереальные! Обе", "И Кристина, и Алла красавицы". Пугачева вся в черном пришла на презентацию именного парфюма дочери
"Нереальные! Обе", "И Кристина, и Алла – красавицы". Пугачева вся в черном пришла на презентацию именного парфюма дочери
"Безупречная". Адель засветила пышную грудь на обложке британского Vogue
"Безупречная". Адель засветила пышную грудь на обложке британского Vogue
"Несомненная красота". Звезда "Великолепного века" Узерли снялась в спортивном образе
"Несомненная красота". Звезда "Великолепного века" Узерли снялась в спортивном образе
  "Слишком сочно", "Это бомба". Maruv засветила промежность в клипе на трек Rich Bitch. Видео
  "Слишком сочно", "Это бомба". Maruv засветила промежность в клипе на трек Rich Bitch. Видео
"Выбросила в мусор". Jerry Heil заявила, что лишилась паспорта
"Выбросила в мусор". Jerry Heil заявила, что лишилась паспорта
  Влад Яма рассказал, что его раздражает в жене. Супруга сделала ответное заявление
  Влад Яма рассказал, что его раздражает в жене. Супруга сделала ответное заявление
"Все такие котики". Джамала поделилась новыми семейными фото
"Все такие котики". Джамала поделилась новыми семейными фото
"Очень возбуждает", "Мать, предупреждай". Жена Дяди Жоры снялась в чулках, оголив грудь
"Очень возбуждает", "Мать, предупреждай". Жена Дяди Жоры снялась в чулках, оголив грудь
"Ненасытная", "Думал, колени у Леси грязные и толстые, а то два любовника". Никитюк прижалась грудью к лысым мужчинам
"Ненасытная", "Думал, колени у Леси грязные и толстые, а то два любовника". Никитюк прижалась грудью к лысым мужчинам
  Саливанчук: Я та мать, которая, узнав, что ребенок будет больной, сделала бы аборт. Очень сложно воспитывать таких детей
  Саливанчук: Я та мать, которая, узнав, что ребенок будет больной, сделала бы аборт. Очень сложно воспитывать таких детей
"Катя, все будет хорошо", "Все зависит от вас". Осадчая поделилась материнскими переживаниями
"Катя, все будет хорошо", "Все зависит от вас". Осадчая поделилась материнскими переживаниями
"Вера, ты под чем?", "Моя ты галушечка". Танцующая Брежнева смешно пожевала жвачку перед камерой
"Вера, ты под чем?", "Моя ты галушечка". Танцующая Брежнева смешно пожевала жвачку перед камерой
  "Сказать, что все классно, не могу". Tayanna прокомментировала отношения с новым бойфрендом
  "Сказать, что все классно, не могу". Tayanna прокомментировала отношения с новым бойфрендом
Заразившегося коронавирусом Гаркалина подключили к ИВЛ
Заразившегося коронавирусом Гаркалина подключили к ИВЛ
"Лично я пока к этому не готова". Участница "Мисс мира" из Нидерландов отказалась ехать на конкурс из-за нежелания вакцинироваться
"Лично я пока к этому не готова". Участница "Мисс мира" из Нидерландов отказалась ехать на конкурс из-за нежелания вакцинироваться
"Секси-пекси". Матвиенко оголилась на Мадейре
"Секси-пекси". Матвиенко оголилась на Мадейре
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Классные упругие сисяндры". Каменских показала голую грудь
"Классные упругие сисяндры". Каменских показала голую грудь
"Невероятно красивая", "Охеренная". Дорофеева засветила голую грудь
"Невероятно красивая", "Охеренная". Дорофеева засветила голую грудь
"Ого! Огонь! Жги, детка". Звезда "Женского квартала" Оруджова снялась с голой грудью
"Ого! Огонь! Жги, детка". Звезда "Женского квартала" Оруджова снялась с голой грудью
"Сексуальная мамка с большими сисяндрами", "Хотя бы вареник прикрыла". Волочкова снялась голой в бане
"Сексуальная мамка с большими сисяндрами", "Хотя бы вареник прикрыла". Волочкова снялась голой в бане
"Мы в ожидании", "Вот это новость". Ани Лорак на отдыхе в Дубае сделала интригующее заявление
"Мы в ожидании", "Вот это новость". Ани Лорак на отдыхе в Дубае сделала интригующее заявление
"Увы, трусливый Соловьев зассал". 60-летний Джигурда публично избил 47-летнего депутата Госдумы Милонова. Видео
"Увы, трусливый Соловьев зассал". 60-летний Джигурда публично избил 47-летнего депутата Госдумы Милонова. Видео
"Просто шикарно". 58-летняя Деми Мур пришла на модный показ в наряде с прозрачным декольте без бюстгальтера
"Просто шикарно". 58-летняя Деми Мур пришла на модный показ в наряде с прозрачным декольте без бюстгальтера
"Сногсшибательная, неотразимая красота". Актриса студии "Квартал 95" снялась в бикини во время купания
"Сногсшибательная, неотразимая красота". Актриса студии "Квартал 95" снялась в бикини во время купания
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS