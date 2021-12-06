"От имени Минздрава просят персональные данные". Ляшко рассказал о новом способе мошенничества

"От имени Министерства здравоохранения рассылают информацию с просьбой отправить номер карты и другие персональные данные для получения 1 тыс. грн за полный курс вакцинации [от коронавируса]. Уверяю, от имени министерства никакие сообщения не формировались и не рассылались гражданам", – сказал министр.

Он напомнил, что выплаты будут осуществляться онлайн – через приложение "Дія", и попросил украинцев пользоваться только проверенной информацией из официальных источников.