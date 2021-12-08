МИД Польши сообщил об отправке в Украину 300 тыс. доз вакцины от COVID-19

"Это еще один вид поддержки, которую мы оказываем нашему восточному соседу", – говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что эта помощь – "не первый жест солидарности в условиях пандемии" со стороны Польши.

"С начала 2020 года Польша оказывает Украине помощь в борьбе с коронавирусом в виде предоставления специализированного оборудования, средств индивидуальной защиты и развития онлайн-услуг. В августе этого года также была передана первая партия вакцин", – заявили в министерстве.

Какую именно вакцину Польша передала Украине, в МИД страны не уточнили.