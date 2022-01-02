В Украине 1 января подтвердили менее 2 тыс. новых случаев COVID-19, ни одного пациента не госпитализировали

За прошлые сутки в Украине выздоровели от коронавирусной инфекции 2259 человек Фото: ЕРА

Об этом пресс-служба Минздрава сообщила в Facebook.

Также за прошлые сутки в стране выздоровели от коронавирусной инфекции 2259 человек, скончалось 98 пациентов. Ни одного украинца, заболевшего COVID-19, вчера не госпитализировали.

"За все время пандемии в Украине заболело 3 674 538 человек, выздоровело – 3 477 188. Летальных исходов – 96 187", – уточнили в Минздраве.