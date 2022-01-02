В Италии зафиксирован максимальный с начала эпидемии суточный прирост больных COVID-19

По сравнению с данными за предыдущие сутки число выявленных больных увеличилось на 17 тыс., в то время как число умерших пациентов с COVID-19 уменьшилось на одного и составило 155.

Всего за предыдущие 24 часа в Италии сделали более 1,2 млн тестов на коронавирус, процент положительных составил "стабильные" 11%.

Эпидемиологическая ситуация ухудшается в стране по разным показателям. В частности, чаще COVID-19 обнаруживают в младшей возрастной категории, а уровень заполненности реанимаций достиг 12,9% (неделей ранее этот показатель составлял 10,7%).

Преобладающим в Италии штаммом коронавируса является пока "Дельта" (79%), однако у более заразного штамма "Омикрон" уже 21% – в регионах страны процент варьируется от 3-х до 65-и.