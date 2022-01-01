В Японии разрабатывают вакцину для пожизненной защиты от коронавируса

За основу ученые взяли вакцину от оспы, специалисты надеются создать рекомбинантный вирус осповакцины, содержащий спайковый белок вируса SARS-CoV-2.
По словам Кохары, препараты, в которых используется вектор вируса осповакцины – "самые мощные из всех". Он считает, что у данного типа вакцины есть небольшие побочные эффекты, однако для ее перевозки и хранения особых условий не требуется.
Эксперименты на мышах показали высокий уровень антител, сохранявшийся более 20 месяцев. Первую и вторую фазы клинических испытаний вакцины Кохары производитель лекарств Nobelpharma намерен провести в первой половине 2023 года.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По данным Университета Джонса Хопкинса, за время пандемии в мире подтвердили более 288 млн случаев заражения, умерло более 5 млн человек.
Сейчас все доступные в мире вакцины против COVID-19 вводят внутримышечно преимущественно двумя дозами.