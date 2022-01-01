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В Японии разрабатывают вакцину для пожизненной защиты от коронавируса

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За основу нового препарата ученые взяли вакцину от оспы
За основу нового препарата ученые взяли вакцину от оспы
Фото: EPA

Специалисты из Института медицинских наук (Токио, Япония) во главе с профессором Митинори Кохарой работают над созданием вакцины от коронавируса, дающей пожизненный иммунитет от этого заболевания. Об этом 29 декабря сообщает Japan Times.

За основу ученые взяли вакцину от оспы, специалисты надеются создать рекомбинантный вирус осповакцины, содержащий спайковый белок вируса SARS-CoV-2.

По словам Кохары, препараты, в которых используется вектор вируса осповакцины – "самые мощные из всех". Он считает, что у данного типа вакцины есть небольшие побочные эффекты, однако для ее перевозки и хранения особых условий не требуется.

Эксперименты на мышах показали высокий уровень антител, сохранявшийся более 20 месяцев. Первую и вторую фазы клинических испытаний вакцины Кохары производитель лекарств Nobelpharma намерен провести в первой половине 2023 года.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией

По данным Университета Джонса Хопкинса, за время пандемии в мире подтвердили более 288 млн случаев заражения, умерло более 5 млн человек.

Сейчас все доступные в мире вакцины против COVID-19 вводят внутримышечно преимущественно двумя дозами.

Теги: Япония, вакцинация, ученые, Токио, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус, иммунитет, оспа
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