В Японии разрабатывают вакцину для пожизненной защиты от коронавируса

За основу ученые взяли вакцину от оспы, специалисты надеются создать рекомбинантный вирус осповакцины, содержащий спайковый белок вируса SARS-CoV-2.

По словам Кохары, препараты, в которых используется вектор вируса осповакцины – "самые мощные из всех". Он считает, что у данного типа вакцины есть небольшие побочные эффекты, однако для ее перевозки и хранения особых условий не требуется.

Эксперименты на мышах показали высокий уровень антител, сохранявшийся более 20 месяцев. Первую и вторую фазы клинических испытаний вакцины Кохары производитель лекарств Nobelpharma намерен провести в первой половине 2023 года.