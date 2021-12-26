В Минздраве спрогнозировали, когда в Украине запустят производство вакцины от коронавируса

В интервью Общественному, которое вышло 24 декабря, он рассказал, что есть несколько подобных инициатив у частных компаний, работающих в Украине, но не уточнил, какие фирмы имеет ввиду.

"Лекхим" инициировал по существу развертывание дополнительной промышленной линии на территории Украины, чтобы именно на территории страны производить вакцину CoronaVac. Она будет доставляться уже в Украину готовой и разливаться здесь в шприцы для одноразового использования. Такую линию планируется запустить с февраля 2022 года, сейчас ведутся монтажные работы, отладка работы линии. После того как линия будет полностью готова, нужно пройти еще определенные разрешительные процедуры, поскольку это фармацевтическое производство, которое не только лицензируется, но и требует особого контроля качества. В случае если там будет все нормально с этой линией, то мы ожидаем, что из второго или третьего квартала возможен разлив вакцины в украинских условиях. Также "Лекхим" выступила с инициативой разработки собственной инактивированной вакцины по механизму действия, как и действует вакцина CoronaVac", – сообщил он.