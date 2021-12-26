В Минздраве спрогнозировали, когда в Украине запустят производство вакцины от коронавируса

В интервью Общественному, которое вышло 24 декабря, он рассказал, что есть несколько подобных инициатив у частных компаний, работающих в Украине, но не уточнил, какие фирмы имеет ввиду.
"Лекхим" инициировал по существу развертывание дополнительной промышленной линии на территории Украины, чтобы именно на территории страны производить вакцину CoronaVac. Она будет доставляться уже в Украину готовой и разливаться здесь в шприцы для одноразового использования. Такую линию планируется запустить с февраля 2022 года, сейчас ведутся монтажные работы, отладка работы линии. После того как линия будет полностью готова, нужно пройти еще определенные разрешительные процедуры, поскольку это фармацевтическое производство, которое не только лицензируется, но и требует особого контроля качества. В случае если там будет все нормально с этой линией, то мы ожидаем, что из второго или третьего квартала возможен разлив вакцины в украинских условиях. Также "Лекхим" выступила с инициативой разработки собственной инактивированной вакцины по механизму действия, как и действует вакцина CoronaVac", – сообщил он.
CoronaVac – это инактивированная вакцина, которая содержит в своем составе неактивный, "обезвреженный" вирус. Организм реагирует на него и вырабатывает иммунитет. Препарат проходил третий этап клинических испытаний в Индонезии, Бразилии и Турции. В разных исследованиях он продемонстрировал от 50,38% до 91,25% эффективности. В компании "Лекхим", которая поставляет эту вакцину в Украину, заявили 4 марта, что по итогам третьего этапа исследований окончательная эффективность вакцины составляет 83,5%.
По данным Минздрава на 26 декабря, в Украине препаратом CoronaVac привились более 4,76 млн человек. Всего в стране вакцинировались хотя бы одной дозой почти 14,6 млн человек, двумя – 13,4 млн.