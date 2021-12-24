Три дозы CoronaVac не дают достаточно антител от штамма коронавируса "Омикрона"

Ученые советую делать третью прививку вакциной Comirnaty тем, кто предыдущие две получил препаратом CoronaVac Фото: EPA

Исследование проводилось медицинским факультетом LKS Университета Гонконга совместно с медицинским факультетом Китайского университета Гонконга.

Результаты показали, что две дозы вакцины Comirnaty (Pfizer) или CoronaVac (SinoVac) обеспечивают очень слабый ответ антивирусных (нейтрализующих) антител против "Омикрона".

Вместе с тем ученые определили, что третья доза вакцины Pfizer для тех, кто получил ранее две дозы CoronaVac или Pfizer, обеспечивает "защитные уровни" антител против нового штамма "Омикрон".

В то же время три дозы китайской вакцины CoronaVac не дают достаточной защиты против нового варианта.

"Те, кто получил две дозы Comirnaty или CoronaVac, должны получить третью дозу вакцины Comirnaty примерно через шесть месяцев после их второй дозы вакцины, чтобы достичь оптимальной защиты от варианта "Омикрон", – отметил один из исследователей, профессор Малик Пейрис.