В Украине подтвердили первый случай заражения штаммом "Омикрон"

"Лицо, оказавшееся инфицированным этим штаммом коронавируса, вернулось из Объединенных Арабских Эмиратов, где имело контакт с больными COVID-19. Пациент продолжает находиться на лечении. Также сейчас проводится эпидемиологическое расследование указанного случая и дополнительное обследование контактных лиц", – написал он.

Ляшко призвал украинцев вакцинироваться и избегать поездок в страны, где циркулирует этот штамм.