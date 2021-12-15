Даже для полностью вакцинированных. Италия с 16 декабря запретила въезд туристов из Украины

Исключение составят граждане Украины, у которых есть вид на жительство в Италии, или те, кто въезжает в Италию по подтвержденным мотивам работы, учебы, лечения или абсолютной необходимости.
В отдельных случаях может быть разрешен въезд в страну украинцев, имеющих подтвержденные и стабильные личные отношения с гражданами Италии. Новый запрет будет действовать до 31 января 2022 года.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.
В ЮАР 22 ноября обнаружили новый вариант коронавируса B.1.1.529, имеющий большое количество мутаций, вызывающих беспокойство. ВОЗ присвоила ему название "Омикрон".
В ВОЗ отмечают, что предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения этим вариантом по сравнению с другими.
14 декабря генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус проинформировал, что штамм коронавируса "Омикрон" официально обнаружили в 77 странах, сообщала пресс-служба ВОЗ.
В Италии, по данным ВОЗ, подтвердили 5,2 млн случаев COVID-19, скончалось 134 тыс. инфицированных.