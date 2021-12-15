Даже для полностью вакцинированных. Италия с 16 декабря запретила въезд туристов из Украины

В Италию до 31 января 2022 года не смогут поехать даже вакцинированные украинцы Фото: EPA

Исключение составят граждане Украины, у которых есть вид на жительство в Италии, или те, кто въезжает в Италию по подтвержденным мотивам работы, учебы, лечения или абсолютной необходимости.

В отдельных случаях может быть разрешен въезд в страну украинцев, имеющих подтвержденные и стабильные личные отношения с гражданами Италии. Новый запрет будет действовать до 31 января 2022 года.